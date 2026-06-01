Встречайте, победители фотоконкурса "Лучший воспитатель Иркутской области - 2026"!

В детском саду дети учатся дружить, делиться и помогать друг другу. Здесь раскрываются их таланты, а воспитатель становится тем, кто помогает им расти увереннее и добрее. Педагог создаёт уютную среду, где малыши свободно играют, исследуют мир и познают новое без страха ошибиться. Воспитатель — не просто профессия. Это призвание быть частью самого важного этапа в жизни ребёнка — его детства. Именно таким удивительным людям КП-Иркутск посвятила конкурс «Лучший воспитатель Иркутской области — 2026».

Голосование проходило с 11 марта по 10 мая. Участниками могли стать воспитатели со всего региона, а победителей выбирали открытым интернет-голосованием. Читатели отдавали голоса за тех, кого считают настоящими профессионалами своего дела.

Ольга Романова из Иркутского района набрала 3879 голосов.

Вот, что Ольга рассказывает о себе:

- Я работаю воспитателем с 2017 года. Каждый день в детском саду - это маленькое чудо, полное смеха, игр, песен, танцев и открытий. Ценю свою работу за возможность быть частью самого важного этапа в жизни ребенка - его детства. Люблю видеть, как малыши учатся дружить, делиться, помогать друг другу, как раскрываются их таланты и индивидуальность. Это невероятное чувство - знать, что ты помогаешь им расти, становиться лучше, увереннее в себе и добрее.

Мария Сушко работает воспитателем младшей группы в образовательном комплексе "Лесной".

Мария Сушко - Иркутск - 3225 голосов

Вот, что Мария рассказывает о себе:

- Я воспитатель младшей группы в образовательном комплексе "Лесной". По совместительству счастливая мама троих детей. Моя профессия позволяет ежедневно дарить заботу, внимание другим детям, помогать им развиваться и познавать мир вокруг себя. Спорт занимает важное место в моей жизни. Особенно люблю бегать на свежем воздухе, кататься на велосипеде и плавать - это позволяют расслабиться и привести мысли в порядок. Моя цель - стать примером для своих детей и воспитанников, показать, что стремление к знаниям, активность и любовь к жизни открывают перед человеком большие возможности.

Яна Моисеева работает воспитателем Максимовского детского сада.

Яна Моисеева - село Максимовщина - 2390 голосов

Вот, что Яна рассказывает о себе:

- Я воспитатель Максимовского детского сада. За 10 лет работы в сфере дошкольного образования я смогла убедиться, что обучение малышей может быть не только познавательным, но и увлекательным. Важной частью моей работы является создание уютной и вдохновляющей среды, где дети могут свободно исследовать, учиться и играть. Стремлюсь делать каждую минуту времени, проведенного в детском саду, полезной и запоминающейся. Искренне убеждена, что сочетание любви к детям, индивидуального подхода, дружелюбной атмосферы и стремления к постоянному развитию, делают меня отличным воспитателем.

Награждение победителей прошло в пресс-центре КП-Иркутск. Лидерам голосования вручили дипломы и памятные подарки. На память остались фотографии. Поздравляем победителей! А те, кому не хватило голосов, не расстраивайтесь, попытайте удачу в следующий раз.