Золотодобытчики устроили «космический» День защиты детей в Бодайбо.

Яркий праздник и безграничное детское веселье обеспечивали аниматоры иркутской группы «Рэй», которые по приглашению компании «Полюс» приехали в Бодайбо с насыщенной программой. В городском парке состоялась целое «Космическое путешествие» для школьников и шоу с цирковыми элементами «Под куполом» для дошколят. Актеры представили несколько программ, с полетами в космос на борту корабля, путешествием за пределы родной планеты и встречами с пришельцами.

- Первый летний месяц радует детвору не только стартом больших каникул, но и главным праздником, когда всё происходит только для них. - прокомментировала начальник управления культуры администрации города Бодайбо и Бодайбинского района Елена Степанова, - Наши усилия направлены на то, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свои способности и исполнить мечты, весело встретить наступление лета. И в этом нам всегда помогает компания «Полюс». Празднование 1 июня – это всегда долгожданное событие, которое надолго остается в памяти юных бодайбинцев.

«Полюс» сотрудничает с администрацией Бодайбо и района много лет, в том числе в направлении защиты семьи и детства.

- Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Радует, что юные бодайбинцы имеют возможность реализовывать свой потенциал в учебе, спорте и творчестве. Мы активно в этом помогаем и по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими большие надежды ребятами, - поздравил с праздником управляющий директор «Полюса Сухого Лога» Игорь Цукуров.

Особое удовольствие ребятам на празднике доставили активные игры, организованные с участием любимых космических героев. Смех, шутки и креативные задания создали атмосферу настоящего праздника.

- В нашем городе всегда очень крутые праздники, а День защиты детей – с каждым годом все интереснее и дети ждут его, как никакой другой. Команда аниматоров зажигает на сто процентов. Даже моя маленькая дочь подыгрывает и подтанцовывает. Спасибо всем организаторам, - поделились впечатлениями Карина Байдашова и ее дочь Ульяна.

- Ребенок наш зашел на площадку, где идет программа и первое слово – ВАУ! Очень ярко, задорно, смело. Желаем всем детям нашего города, области и всей страны – успехов во всем, чтобы отдохнули летом, набрались сил, чтобы получили массу положительных эмоций, - сказали Алена и Александр Зеленовы, а их дочь Анна – подтвердила.

В последние июньские выходные администрация Бодайбо и района совместно с «Полюс Сухим Логом» планируют организовать не менее яркое и интересное празднование Дня молодежи в рамках празднования 100-летия Бодайбинского района.