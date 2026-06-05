«Полюс» и СИБУР объединят опыт помощи природе

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере лесовосстановления. Фото: «Полюс».

Две крупные российские компании — «Полюс» и СИБУР — подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Его суть — в совместной работе в области защиты биоразнообразия: от обмена опытом до тиражирования наиболее эффективных природоохранных решений. Документ подписали вице-президент по работе с государственными органами «Полюса» Сергей Журавлёв и член правления, управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

Планируется, что предприятия обменяются накопленным опытом и будут использовать его для совершенствования корпоративных экологических программ. А совместные образовательные и научно-просветительские проекты помогут повысить осведомлённость бизнеса и общества о важности сохранения природного наследия России.

Ещё одно направление сотрудничества предполагает изучение возможностей и опыта применения российских технологий для наблюдения за состоянием экосистем, редкими видами животных и растений.

К кормушкам в заповеднике приходят полакомиться местные обитатели. Фото: "Полюс".

— Сохранение окружающей среды и сокращение воздействия на неё всегда были важнейшим приоритетом для «Полюса», — подчеркнул вице-президент по работе с государственными органами «Полюса» Сергей Журавлёв. — За многие годы наши специалисты накопили глубокую экспертизу в таких аспектах, как идентификация и оценка рисков, методологические разработки, регуляторно-разрешительная работа и, конечно, реализация природоохранных мероприятий — от внедрения замкнутого водооборота до мониторинга и программ поддержки биоразнообразия в регионах нашей деятельности. Объединение этого опыта с наработками коллег из СИБУРа поможет сформировать базу проверенных решений и проектов, которые будут полезны любому бизнесу, стремящемуся к сохранению живой природы.

— У СИБУРа за плечами уже десятки успешных кейсов в сфере сохранения биоразнообразия. И мы готовы делиться накопленной экспертизой. В партнёрстве с «Полюсом» мы планируем открыть своего рода «библиотеку лучших решений», чтобы другие компании могли использовать готовые и рабочие инструменты, не тратя время на их разработку и проверку эффективности. Уверен, наш опыт будет полезен рынку, — добавил член правления СИБУРа Алексей Козлов.

Отметим, что «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания в России, уделяет серьёзное внимание сохранению биоразнообразия в регионах. В Иркутской области предприятия «Полюса» расположены в Бодайбинском районе. Золотодобытчики занимаются лесовосстановлением, рекультивацией земель, восстановлением популяции водных биологических ресурсов. Работает корпоративная программа поддержки особо охраняемых природных территорий «Заповедная территория «Полюса».

Одним из основных партнёров «Полюса» в Иркутской области является Витимский заповедник. С ним компания сотрудничает на протяжении многих лет. Так, летом 2024 года «Полюс» помог организовать вертолётное патрулирование территории, чтобы уберечь её от возможных пожаров и незаконного проникновения.

Красоты Витимского заповедника можно увидеть в научно-популярных фильмах, снятыми при поддержке компании "Полюс". Фото: "Полюс".

Для того чтобы специалисты заповедника могли оперативнее реагировать на возникающие происшествия, была приобретена лодка с дополнительным мотором.

Для копытных животных, обитающих в заповедных местах, организованы подкормочные площадки. Туда подкладываются ветки, когда выпадает много снега, на солонцы привозится соль. Специалистами заповедника обслуживаются 25 установленных фотоловушек, которые собирают данные о жизни редких видов. Например, так удаётся следить за местами потенциального обитания краснокнижного снежного барана в высокогорьях Кодара.

«Полюс» старается делиться информацией, собранной в заповеднике, чтобы местные жители знали и ценили хрупкость замечательной сибирской природы. В 2025 году в культурно-досуговом центре «Витим» Бодайбо была открыта фотовыставка «В объективе — Витимский заповедник», на которой были представлены лучшие фотографии, сделанные в заповеднике за 2025 год научными сотрудниками и фотографом-волонтёром «Полюса».

Кроме того, «Полюс» выпустил два короткометражных фильма — «Дикие копытные Витима» (2025) и «Путешествие на заповедный Орон» (2024), в которых использованы кадры, снятые во время экспедиций по территории заповедника.