«Ваша дочь толкнула дверь и придавила маленького ребенка»: узнав, что скрывалось за этим сообщением, сибиряки были в ужасе

Курьер телефонных мошенников обманул пятерых пенсионерок в Чите

В Чите за одни сутки в полицию поступило сразу пять заявлений от пожилых женщин. Все они рассказали одну и ту же историю: после звонка неизвестных к ним домой пришёл молодой человек и забрал наличные. Суммы — от 150 до 500 тысяч рублей.

- Пенсионеркам звонили на стационарные телефоны и сообщали: внучка или дочь случайно толкнула дверь в магазине, та упала на маленького ребёнка. Теперь, чтобы избежать уголовной ответственности и помочь пострадавшему, срочно нужны деньги. Напуганные женщины отдавали всё, что было дома, - сообщили в правительстве Забайкальского края.

Курьер телефонных мошенников обманул пятерых пенсионерок в Чите Видео: Правительство Забайкальского края

Одна из потерпевших сказала, что звонивший говорил быстро, напористо, не давая опомниться.

- Он зашёл, взял пакет и сразу вышел. А потом я позвонила внучке, и она сказала: мы никуда не ходили, всё в порядке, - рассказывает женщина.

Курьером оказался 19-летний житель Шилки (небольшой город в Забайкалье) ранее неоднократно судимый. В мессенджере ему предложили лёгкий заработок. Задача была простой: прийти по адресу, забрать деньги, оставить себе 10%, остальное перевести кураторам. Парень согласился.

- Думал, заработаю 10% с каждой суммы, - объяснял он полицейским и уверял, что не знал о мошеннической схеме.

Оперативники задержали курьера по горячим следам в Чите. По статье "Мошенничество" ему может грозить до десяти лет лишения свободы.