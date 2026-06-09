Тяжелый период судебных разбирательств остался позади. Дочь живет с Алиной. Фото: предоставлено героиней публикации Алиной

В эфир федерального канала вышел выпуск шоу «Мужское. Женское» (16+), посвященный истории из Улан-Удэ. В редакцию программы обратилась 24-летняя Алина. Она утверждала, что боится за свою жизнь и безопасность трехлетней дочери.

- Бывший муж пытался забрать ребенка. Постоянно поступали определенные угрозы, преследования, - стала говорить Алина.

«Начал гулять и пропадать из дома»

История Алины и Сергея (имя изменено - Ред.) началась со знакомства в соцсетях. Поначалу все было хорошо: девушка забеременела, молодые люди поженились. Однако именно после этого, по словам Алины, муж резко изменился.

- Он стал гулять, пропадать из дома. Как оказалось, проводил время с другими девушками - это вскрылось недавно, сообщили его же друзья, - сказала она в эфире.

Алина рассказала, что до брака училась на юриста, а Сергей помогал отцу в семейном бизнесе, связанном с лесной промышленностью. Сейчас сибирячка работает ведущей, у нее собственное аниматорское агентство. Развелись они год назад.

- Еще во время брака Сергей попросил меня оформить на себя кредит - 800 тысяч рублей - на покупку автомобиля для работы. Но перестал его выплачивать. По сей день кредит числится на мне.

По ее словам, были даже унижения и побои.

- Сергей говорил: «Сядь дома, я буду приносить деньги». Но этих денег мы так и не увидели. Не хватало даже на памперсы. И тогда я поняла, что я в кабале.

Обратился в суд

После развода Сергей мог видеться с дочерью и иногда забирал ее. Но осенью 2025 года ситуация изменилась.

- За месяц до этого я в соцсетях рассказала о том, что не нужно брать кредиты на мужчин. И это, видимо, очень сильно его зацепило, - рассуждает Алина в программе. - Вскоре Сергей забрал дочь. Увез ее в деревню и прятал целый месяц. Вернуть ребенка я смогла только с помощью суда.

Бывший муж подал иск - об определении места жительства дочери. В эфире он подтвердил, что хочет забрать дочь к себе, так как, по его мнению, у матери не хватает времени на воспитание ребенка.

Сибирячка работает ведущей, у нее собственное аниматорское агентство. Фото: предоставлено героиней публикации Алиной

Далее на экран вывели запись с уличной камеры наблюдения. На кадрах – стычка трех женщин: Алины, бывшей свекрови и ее сестры. Видно, как две из них несколько раз замахиваются на третью. Девушка пытается отбиться.

Мать Сергея, которая тоже находилась в студии, пояснила: они с сестрой приехали к дому Алины, чтобы узнать, где будет проходить день рождения внучки, ведь бывшая невестка заблокировала их номера. Заявила, что они лишь пытались выбить из ее рук камеру.

Ведущий Александр Гордон обратился к Сергею с советом:

- У вас нет оснований изменить существующее положение дел. Адвокаты могут вам советовать найти компромат на Алину и лишить ее родительских прав. Не тратьте силы и деньги. Сядьте и договоритесь!

Жизнь после эфира

КП-Иркутск связалась с Алиной.

- На федеральный канал я обратилась в марте, после нападения свекрови и ее сестры. На тот момент я уже была на пределе от этих преследований и разбирательств в суде, - признается Алина. - Редакторы пригласили нас на съемки. Бывший муж и свекровь сначала возражали, спрашивали, зачем я хочу рассказать все это. Но я уже не могла иначе. В итоге они согласились поехать в Москву.

Жизнь сибирячки изменилась. Тяжелый период судебных разбирательств остался позади. Дочь живет с Алиной, Сергей видится с ребенком по выходным.

На федеральный канал сибирячка обратилась в марте. Фото: предоставлено героиней публикации Алиной

- После разговора с экспертами в студии бывший муж изменился: он перестал угрожать и даже выплатил первый взнос по кредиту. Отношения между нами остаются формальными, разговариваем только о воспитании дочери.

Сейчас сибирячка занята сбором документов для перевода ребенка в новый детский сад, а также продолжает работать и развивать бизнес