Психолог Милена Попкова намеренно общалась с мошенником с сайта знакомств и назвала пять уловок любовных аферистов. Фото: личный архив.

«Привет, прекрасно выглядишь!» — с такого сообщения началась переписка 27-летней Милены Попковой, психолога с пятилетним стажем, с мужчиной с сайта знакомств. Взаимное «сердечко» ей отправил 32-летний Антон. По крайней мере, так было написано в его анкете. На одном фото симпатичный брюнет тягал железо в зале, на следующем — отдыхал на пляже где то за рубежом. Однако что-то подсказывало Милене: парень не тот, за кого себя выдаёт. Неужели очередной мошенник?

Увы, догадки женщины быстро подтвердились, но она не спешила блокировать онлайн-ухажёра. Напротив — решила устроить эксперимент и выяснить, по какой схеме действуют любовные аферисты и что заставляет жертв верить без оглядки первому встречному.

УЛОВКА № 1: лавбомбинг

— Первый и самый явный признак мошенника с сайта знакомств — это чрезмерное внимание на начальном этапе общения, — делится в беседе с «КП-Иркутск» психолог Милена Попкова. — Так я раскусила и фейкового Антона. Несмотря на то что поначалу я практически ему не отвечала и не писала первой, он заваливал меня СМС: интересовался, как у меня дела, чем занимаюсь, как спалось, желал доброго утра, хорошего дня, писал комплименты. В психологии это называется лавбомбингом, дословно с английского — «бомбардировка любовью». Кто-то может подумать, что так человек проявляет чувства, внимательность, но это не больше чем хладнокровная манипуляция, чтобы добиться желаемого. Пользуются ею не только мошенники, но и обычные мужчины, которые хотят быстрее перейти к интиму либо получить над женщиной контроль — привязать к себе с помощью эмоций.

Психолог периодически заходит на сайты знакомств в поисках второй половины, но в этот раз устроила эксперимент. Фото: личный архив.

УЛОВКА № 2: фото- и видеодоказательства

Ещё один важный момент, на который стоит обратить внимание при знакомстве: избегает ли потенциальный бойфренд встреч и видеозвонков. Как правило, мошенники оправдываются одинаково: мол, уехал в другой город или страну, связь не ловит, камера телефона сломана и т. п., но якобы через пару недель он обязательно вернётся и устроит лучшее свидание.

Антон постоянно присылал Милане фото и видео с прогулок, встреч и из кафе. Фото: личный архив.

— У Антона была такая же отмазка — отдых за границей. Но ежедневно мне отправлялись фото завтрака, видео с прогулки, с пляжа, со встречи, из спортзала. Как психолог я понимаю, что так аферист создавал ощущение близости и заодно усыплял мою бдительность. Кажется, что это реальный человек, открытый, и мозг автоматически считает общение с ним безопасным. При этом его лица не было ни на одном кадре, что уже должно вызвать вопросы. К тому же любое видео и фото сегодня можно создать с помощью нейросетей. Эти «доказательства» — пустышка.

УЛОВКА № 3: демонстрация достатка

По словам Милены Попковой, собеседник часто уводил разговор к теме денег: ненавязчиво хвастался новыми часами, дорогостоящей иномаркой или люксовым номером в отеле. Важно, что этот «успешный успех» демонстрируется как нечто обыденное и привычное.

— Это называется якорением, — объясняет психолог. — Так мошенник связывает образ состоятельности и достатка со своим присутствием в вашей жизни. Жертве начинает казаться, что общение с этим человеком поможет ей получить всё то, что уже есть у собеседника.

УЛОВКА № 4: повышенный интерес

Главная ошибка — оголить душу незнакомцу из интернета. Мошенники используют любую информацию, чтобы добиться желаемого, будь то любимое хобби или проблемы в личной жизни. Слабое место жертвы — точка, на которую будут давить в первую очередь.

Мужчина с сайта знакомств был очень внимательным и заботливым. Фото: личный архив.

— Своими историями со мной делились женщины и мужчины. Если женщины падки на комплименты, разговоры о семейных ценностях и общих увлечениях, то мужчинам важны внимание и восхищение. К примеру, Антон быстро изучил мои фотографии, где я занимаюсь спортом, и начал акцентировать внимание на том, как мы похожи. Также, если жертва — женщина, аферисты часто давят на жалость: слёзно рассказывают, как им изменила бывшая жена либо бросила любимая девушка. А истории мужчин о том, как они мечтают о браке и детях, моментально топят женские сердца.

УЛОВКА № 5: давление при отказе

С момента знакомства с красавчиком прошло полторы недели, и Милена стала подозревать, что вот-вот тот приступит к кульминации плана. На десятый день Антон заговорил про некоего друга, который набирает на обучение будущих трейдеров, и предложил Милене попробовать, ведь он сам зарабатывает на жизнь перепродажей криптовалюты.

Спустя 1,5 недели онлайн-поклонник предложил Милене "пассивный заработок". Фото: личный архив.

— Незнакомый человек никогда не будет думать о вашем достатке, запомните это, — призывает психолог. — Когда я отказалась, ухажёр сразу же сменил тон, началось давление: «Не понимаю, почему ты ломаешься», «А говорила, что умная», «Из за своих страхов останешься нищей». На моё предложение лично встретиться и всё обсудить он заявил: «Решение нужно принять сейчас: либо да, либо нет». Тот, кто желает вам хорошего, не будет унижать за отказ и давить.

Почувствовав, что жертва срывается с крючка, мошенник постарался выкрутиться и спустя сутки продолжить переписку как ни в чём не бывало. Правда, ответа тот больше не получил.

По словам Миланы, она работает исключительно с женщинами: помогает бороться с низкой самооценкой, неуверенностью в себе и боязнью проявляться. Фото: личный архив.

ВМЕСТО P. S.

— Чаще всего жертвами любовных аферистов становятся мужчины и женщины, страдающие от одиночества, низкой самооценки либо переживающие тяжёлый период жизни, — подмечает психолог. — Чтобы обезопасить себя от любого обмана, важно пропускать всё через призму критического мышления, ведь сегодня информация льётся потоком, а манипуляции и дезинформация становятся всё изощрённее. Прислушивайтесь к интуиции. К сожалению, ни один человек не будет лезть вон из кожи ради незнакомца в Сети просто так, даже, если тот прикрывается чувствами и желанием заботиться.

КОНКРЕТНО

Просят взять кредит, обещая лёгкий заработок

— Призываем остерегаться любых предложений о заработке под видом инвестиций — как правило, такой предлог используют мошенники, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — За прошедшие выходные жители региона перевели мошенникам более 17 миллионов рублей. Для убедительности преступники используют профессиональные термины, такие как «кредитное плечо», «опционы», «спотовая цена», «волатильность», «зарезать позицию/лося», «разыгрывать стратегию быков или медведей». Излюбленное их слово — «фьючерсы». Как находят жертв? Способов полно. Это контекстная реклама, рассылки в мессенджерах, сайты поиска работы, объявлений и знакомств. Например, во время романтической переписки человеку рисуют картину стабильного и лёгкого заработка и ненавязчиво предлагают начать с маленькой суммы. На финальном этапе, когда жертва перевела все кредитные и заёмные деньги, а вывести «прибыль» не получается, её убеждают привести «доверенное лицо» — друга, родственника или соседа, который якобы должен помочь с манипуляциями по счетам. Только вот в последующем он тоже становится жертвой.

А ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

А эти истории Милене Попковой прислали подписчики, которым «посчастливилось» встретиться с аферистами.

«Высмеяли и заставили взять кредиты»

«Моя сестра так познакомилась с неким Артуром, который писал практически то же самое, что описано выше. Его дядя был финансовым аналитиком, а он сам занимался криптовалютой. Предложил сестре занять место в команде дяди, та и согласилась. Сначала она перевела ему 4 тысячи рублей — так они её засмеяли. Мол, ничего с такими вложениями не заработает. Тогда она положила 200 тысяч, но спустя время они вновь убедили её, что этого мало. Сестра залезла в долги и кредиты и в общем отдала аферистам 1,5 миллиона. Чтобы вы понимали, она работает в лаборатории и получает по 70 тысяч рублей в месяц».

«Красотка из Франции»

«Да-да, было такое. Познакомился в Сети с очень красивой девушкой. Начала рассказывать, какая она успешная. Мол, живёт у подруги во Франции, владеет кучей различных прибыльных курсов. Расспрашивала, чем увлекаюсь я, называла умным и целеустремлённым. Затем предложила познакомить с „одним человеком“, который занимается инвестициями. Ответил, что неинтересно. После трёх отказов все восхищение и симпатия улетучились».

«Лишилась дома и бросила ребенка»

«Тема очень актуальная. Моя подруга так попала на 4,5 миллиона рублей и лишилась квартиры. Мошенники довели её до того, что она ушла из семьи и бросила шестилетнего ребёнка».

«Боятся как огня»

«Один проверенный совет — говорите, что работаете или работали в правоохранительных органах. Мошенники боятся такого как огня. Также можно сказать, что брат или сестра служат в МВД. Не благодарите!»

«Ухажер с востока»

«Жалко, что это видео не попалось мне год назад. Маму месяц „поклонник“ из восточной страны мариновал. Попалась на большую сумму и теперь проходит процедуру банкротства».

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