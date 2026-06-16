Муж ждал молодую жену возле подъезда, но застыл от ужаса: «Она была вся в крови и рухнула у меня на глазах…»

Казалось бы, детская ссора. Никто и представить не мог, к чему она приведет. Фото: Регина РАХИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тихий панельный дом в Шелехове, обычный осенний вечер и крики, которые соседи уже вряд ли забудут. 15-летний парень до сих пор находится за решеткой. Его обвиняют в расправе над двумя девушками, а причиной кровавой бойни стала обычная ревность. Подробности трагедии – в материале КП-Иркутск.

«Пошли поговорим»

Случилось это 12 октября 2025 года. По данным следствия, все началось с ссоры двух подростков. Восьмиклассница Марина* и девятиклассник Антон* симпатизировали друг другу, но незадолго до случившегося разругались. Девушка перестала выходить на связь.

В тот злополучный вечер девушка отправилась гулять с подругами. К компании присоединился и Антон. В какой-то момент он позвал ее поговорить наедине, видимо, планируя помириться. Но с собой на эту встречу парень зачем-то прихватил нож. Разговор завели в подъезде его же дома. Но тут случилось страшное… Следователи считают, что подросток вспылил из-за ревности. Он выхватил лезвие и ударил девочку в живот и бок. От жуткой боли школьница закричала.

«Она была вся в крови»

На крики о помощи из соседней квартиры выскочила 23-летняя Вероника*. Девушка работала продавцом и как раз собиралась выходить к мужу, который ждал ее у подъезда. Увидев, что творится на площадке, она, не раздумывая, бросилась защищать Марину. Тогда обезумевший Антон переключился на нее и нанес множественные удары ножом.

Раненая Вероника все же сумела выйти на улицу.

- Я стоял и ждал, когда она выйдет. И вот увидел ее... Она была вся в крови и рухнула прямо у меня на глазах, - рассказал супруг погибшей.

Убил девушку, 14-летний подросток, ее сосед. Вероника стала случайной жертвой… Фото: Регина РАХИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нападавшего удалось скрутить соседу с верхнего этажа, который тоже выбежал на шум. Он держал парня до самого приезда полиции. Обеих пострадавших на скорой увезли в Шелеховскую районную больницу. Но ранения в жизненно важные органы оказались несовместимы с жизнью. Врачи боролись за них, однако обе скончались в тот же день с разницей в несколько минут.

«Порезалась сама»

На допросе задержанный выдвинул свою версию. Он попытался убедить следователей, что все вышло случайно.

- Она случайно порезалась ножом, а я просто хотел выхватить лезвие. В ответ она начала кричать. Я сильно испугался, а там дальше само, - говорил он на камеру.

На уточняющий вопрос оперативника, не приревновал ли он Марину, подросток честно признался: «Очень сильно».

Следствие настаивает на том, что парень осознанно бил ножом со значительной силой по жизненно важным частям тела, заранее вооружившись. Трагедия шокировала всех, кто знал подозреваемого. Семья считалась благополучной, в момент нападения родители Антона были на работе. Отец, с которым удалось поговорить корреспонденту КП-Иркутск, был немногословен:

- Произошло большое горе. Приносим соболезнования близким.

В школе тоже не могли поверить, что такой ученик способен на зверство. Антон не состоял на учете, никогда не проявлял агрессии и, по словам Уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой, всегда приходил на помощь, если просили. Одноклассники характеризовали его как обычного тихого парня, от которого никто не ждал беды.

А вот о погибшей Марине говорят совершенно иначе - светлая, жизнерадостная, занималась волейболом. Старалась улаживать любые конфликты словами. У девочки остались родители и младшая сестра.

- Обвиняемому вновь продлили меру пресечения, под стражей он находится с октябрь прошлого года. Заседание, где начнут рассматривать дело, назначено на 19 июня 2026, - сообщили новые детали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

* Все имена изменены - Ред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Менеджер из Иркутска пропала перед бизнес-встречей в Улан-Удэ. Поиски завершены (подробнее)

«Подарок» на всю жизнь: женщина лишилась сына в свой день рождения, его облили бензином и подожгли (подробнее)

«Врачи не исключают смерть мозга»: туристка, впавшая в кому на Бали из-за возможного отравления вином, так и не пришла в себя (подробнее)