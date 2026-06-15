«Врачи не исключают смерть мозга»: туристка, впавшая в кому на Бали из-за возможного отравления вином, так и не пришла в себя

Врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Фото: предоставлено Анной Отвагиной

Врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. ЧП произошло в начале июня. По словам друзей и волонтеров, которые сейчас собирают средства на лечение, последние анализы показали отсутствие активности головного мозга. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Выпила два бокала вина»

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, о случившемся сообщила подруга пострадавшей, Анна Отвагина, которая последние полтора года живет в Нячанге. Именно там женщины и познакомились.

- Анна из Сочи, но живет в Азии. Работает дистанционно в сфере недвижимости. 31 мая она вместе со своим возлюбленным Игорем улетела на Бали, чтобы обновить визу. На следующий день купили вино в придорожной лавке, - рассказывает Анна Отвагина. - По словам Игоря, лавка хоть и выглядела сомнительно, но сама марка вина была им хорошо знакома и пользуется популярностью на Бали. Это был заводской напиток в бутылке с этикеткой. Игорь от дегустации отказался, а Аня выпила два бокала.

Как рассказывает Анна, той же ночью у ее подруги началась тошнота, а к утру состояние резко ухудшилось.

- Аня мучилась от сильной тошноты и не могла смотреть на свет. Игорь повез ее в больницу, но по пути у нее начались сильные судороги, она потеряла сознание.

Со слов Анны, в больнице женщину сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы показали, что наиболее вероятной причиной случившегося стало тяжелое отравление метанолом.

- Диагноз в документах из клиники звучит так: «Метаболический ацидоз, интоксикация метанолом, шок». Анне провели процедуру по очистке крови, но в сознание она так и не пришла…

«Отсутствие активности головного мозга»

Анна рассказывает, что лечение женщины проходит в дорогой частной клинике. Один день пребывания обходится в 1500 долларов (107 865 рублей – прим. Редакции). Попытки перевезти Анну в обычную, государственную больницу, где лечение дешевле, близким не удается – якобы нет свободных мест.

Близких родственников у пострадавшей, кроме 75-летней матери, нет. Женщина оформила доверенность на Игоря, который в настоящее время дежурит у ее постели на Бали.

- Чтобы справиться с огромными расходами, мы, друзья, организовали сбор средств и создали групповой чат для координации помощи. Уже отправили в клинику один миллион рублей.

Анна рассказывает, что последние несколько дней стали для волонтеров, помогающих пострадавшей, настоящим испытанием.

- Подруге провели электроэнцефалографию, которая показала отсутствие электрической активности головного мозга. Врачи не исключают смерть мозга. Точный диагноз покажет компьютерная томография, - рассказывает Анна Отвагина. – Эта новость стала страшным ударом для мамы Ани. Она отказывается верить в худшее и отказывается отключать дочь от аппаратов, пока не будут проведены дополнительные обследования, включая КТ с контрастом, чтобы использовать все варианты и убедиться, что сделано абсолютно все. К сожалению, из-за состояния здоровья она не может прилететь на Бали, чтобы увидеть дочь

По словам Анны, независимо от дальнейших результатов, перед клиникой уже образовался огромный долг, который продолжает расти каждый день.

- Игорь пытается добиться правосудия. К проблеме подключились юристы, готовые работать на безвозмездной основе. Мы поддерживаем его, восхищаемся его стойкостью, выдержкой, и самоотверженностью. К решению проблемы подключилось посольство. Кроме того, мы отправили письмо в администрацию президента с просьбой о помощи.

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Если вы хотите связаться с Анной Отвагиной: 89269816940, связь через мессенджеры

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