Как признается сибирячка, качество работы сразу вызвало вопросы. Фото: предоставлено Анной Мигаль

- Все произошло 13 июня, на улице Урицкого, где мы гуляли с подругой, - рассказывает КП-Иркутск 27-летняя Анна Мигаль. - Неожиданно к нам подошли девушки. Они сказали, мол, вы такие красивые. Можно мы вас пофотографируем бесплатно? Одна представилась ученицей фотографа, вторая - ее наставницей. Сказали, что вышли попрактиковаться и «набить руку» для портфолио. Мы согласились. Почему бы и не помочь?

Съемка заняла минут десять. Как признается девушка, качество работы сразу вызвало вопросы.

- Я предлагала повернуться, чтобы на заднем фоне была трава, а не рекламный баннер. Но они заверяли, что все в порядке. Я подумала: ну ладно, им виднее.

Кульминация наступила после того, как снимки были отправлены в мессенджер.

- Они спросили: «Мы же можем рассчитывать на чаевые? От 1000 до 5000 рублей. Какую сумму комфортнее – выбирайте сами». Сработало какое-то чувство неловкости. Я сказала, что у меня таких денег нет, могу дать только 500 рублей…

Лишь позже, открыв файлы на телефоне, сибирячка поняла масштаб обмана. Фото: предоставлено Анной Мигаль

Лишь позже, открыв файлы на телефоне, сибирячка поняла масштаб обмана.

- Фотографии просто ужасные. Ощущение, будто забыли протереть камеру. Кадры в расфокусе, горизонт завален. Качество низкое. У меня дети в два года так же фотографируют, - подмечает Анна. - После нас девушки подошли еще к нескольким прохожим.

О случившемся девушки рассказали в соцсетях. Фото: предоставлено Анной Мигаль

О случившемся девушки рассказали в соцсетях. В комментариях подписчики подтвердили: подобная схема существует в других городах страны уже несколько лет и теперь добралась до Иркутска.

ЭКСПЕРТНО

Артем АДРУГОВ, юрист:

«От такой услуги можно отказаться в любой момент»

Подобная схема часто встречается не только с фотографами, но и с аниматорами, которые предлагают сделать фото с животными. С юридической точки зрения, если условия оказания услуги не были согласованы заранее, то и сама сделка считается незаключенной. От нее можно отказаться в любой момент.

Все, что происходит после – требование денег за уже оказанную, но не заказанную услугу – это уже психологическое давление с целью получения денег. Лучше всего полностью игнорировать таких людей и не вступать с ними в контакт. Если же они переходят к угрозам или настойчивому вымогательству, не вступайте в диалог и немедленно обращайтесь в полицию.

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