32-летняя жительница Иркутска Анастасия Шуляк пропала без вести в Бурятии. Фото: предоставлено родственниками.

Родственники и друзья 32-летней Анастасии Шуляк пятый день ведут её поиски: распространяют ориентировки, общаются с полицейскими и просят незнакомцев внимательно присмотреться к фотографиям пропавшей. На кадрах — миниатюрная красавица-брюнетка. Анастасия не первый год работает менеджером по продаже автозапчастей. По словам близких, в понедельник, 8 июня 2026 года, сибирячка уехала из Иркутска в Улан-Удэ, чтобы лично решить рабочие вопросы.

— Мы дружим с Настей со школы, но в этот раз она не сказала, что будет в нашем городе, — делится с корреспондентом КП Иркутск подруга Анастасии Алина. — Насколько нам известно, она приехала на общественном транспорте, скорее всего, на маршрутке. Где она жила — неизвестно. Обычно в таких случаях Настя снимала квартиру в районе улицы Смолина.

Первым тревогу забил старший брат Анастасии Шуляк. Ни сам мужчина, ни родители не могли до неё дозвониться. В среду утром, 10 июня, её телефон оказался выключен. С того момента она не выходит на связь.

Рост Анастасии 165 см, телосложение худощавое. Пропала 10 июня 2026 года в Улан-Удэ. Фото: предоставлено родственниками.

— На Настю это непохоже, — говорит Алина. — У них в семье очень крепкие отношения. Даже будучи занятой, она всегда отвечала на мамины звонки и рассказывала, где она.

Вернуться в Иркутск сибирячка планировала 11 июня, но дома так и не появилась. При этом друзьям и знакомым трудно даже предположить, куда могла уехать Анастасия. Какие-либо фото или видео перед исчезновением в соцсетях она не публиковала. Да и в целом не была публичным человеком.

— Настя — очень умная девушка. У неё три высших образования, одно из них — в области психологии. Она очень общительная, может поддержать любую тему разговора. Вместе с этим активная, занимается спортом. Всё это сочетает с большим количеством работы. Как раз-таки из-за её загруженности мы виделись не так часто. Загулять и неожиданно исчезнуть — это точно не про неё.

Анастасию разыскивают полицейские и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Как КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, семья Шуляк обратилась в отдел полиции с заявлением спустя пару дней после случившегося. В первое время родственники вели поиски самостоятельно.

ПРИМЕТЫ АНАСТАСИИ ШУЛЯК

Рост — 165 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в чёрную кожаную куртку, черную майку, черную кофту, чёрные джинсы клеш, серые кроссовки с блестящей фурнитурой, на шее - цепочка с круглой подвеской.

ВАЖНО

Просим сообщать любую информацию о местонахождении Анастасии по номерам:

89526326727 — Борис (брат)

89025657640 — Алина (подруга)

88007005452 — волонтёры «ЛизаАлерт»

102 — полиция

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