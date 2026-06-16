Менеджер из Иркутска пропала перед бизнес-встречей в Улан-Удэ. Поиски завершены

Пропавшую без вести жительницу Иркутска нашли в Бурятии. Фото: предоставлено родственниками.

Красавица брюнетка позирует на камеру рядом с именинным тортом — мог ли кто то предположить, что когда то это фото станет частью ориентировки? 32-летняя жительница Иркутска исчезла при странных обстоятельствах 10 июня в Улан Удэ. Менеджер по продаже запчастей для автомобилей и спецтехники приехала в соседний регион для решения рабочих вопросов. По словам близких, в день случившегося она назначила бизнес встречу, на которой так и не появилась. В последний момент женщина изменила свой маршрут: села в рейсовую маршрутку, которая направлялась в другой район Улан Удэ, и уехала. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения.

— Мы отрабатывали различные версии, — поделился с корреспондентом КП-Иркутск брат пропавшей. — С бизнесом случившееся никак не связано, это было проверено полицией. Ограбить её тоже не могли — при ней не было крупных сумм.

Родственники забили тревогу, когда не смогли связаться с женщиной: её телефон был выключен, в соцсетях она не появлялась. Куда та могла отправиться, никто из знакомых не знал. Вернуться в Иркутск сибирячка планировала 11 июня, но дома так и не объявилась.

— На неё это непохоже, — говорила в беседе с КП-Иркутск подруга сибирячки. — У них в семье очень крепкие отношения. Даже будучи занятой, она всегда отвечала на мамины звонки и рассказывала, где она.

В первое время родственники и друзья вели поиски самостоятельно, но 12 июня всё же обратились в полицию с заявлением. Также к работам подключились волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— По данному факту сотрудниками полиции незамедлительно были организованы оперативно розыскные мероприятия, — сообщали в пресс службе ГУ МВД России по Республике Бурятия. — Установлено, что при себе у разыскиваемой имелся мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска провели технические и оперативные мероприятия, направленные на установление местоположения телефона и отслеживание маршрута передвижения жительницы Иркутска.

Однако утром 16 июня стало известно, что поиски сибирячки завершены. Как корреспонденту КП-Иркутск сообщил брат пропавшей, женщина найдена живой. Где именно находилась иркутянка, пока не уточняется.

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