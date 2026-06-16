«Подарок» на всю жизнь: женщина лишилась сына в свой день рождения, его облили бензином и подожгли

Мужчину сожгли заживо, он умер в день рождения матери. Фото: Наталия НЕЧАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкальском краевом суде начали рассматривать жуткое преступление. На скамье подсудимых - 45-летняя жительница Чернышевского района. В зале прозвучали показания матери погибшего. Женщина рассказала, что ее сын скончался прямиком в ее день рождения. Такой «подарок», по словам убитой горем матери, теперь останется с ней на всю оставшуюся жизнь. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Все началось с обычного застолья в июне 2025 года. 14-го числа пара выпивала, но посиделки быстро переросли в ссору. Со слов обвиняемой, сожитель ее регулярно бил и унижал. В ходе перепалки она схватила бутылку с бензином и плеснула горючее мужчине прямо в лицо и на одежду. А потом чиркнула спичкой. Бензин вспыхнул…

- Когда потерпевший закричал от невыносимой боли, женщина испугалась того, что натворила. Бросилась тушить пламя и вызвала скорую помощь. Медики приехали быстро, мужчину госпитализировали. Но ожоги оказались слишком сильными. Он боролся за жизнь четыре дня и умер в больнице. Следователи квалифицировали это как убийство с особой жестокостью, - рассказывают в объединенном пресс-центре судов Забайкалья.

16 июня суд допросил ключевых свидетелей. Среди них были фельдшер и врач скорой помощи, которые выезжали на тот самый вызов. Но самым тяжелым моментом заседания стали слова матери погибшего. Женщина обратилась к суду и попросила наказать подсудимую по всей строгости закона. Она также заявила, что будет подавать гражданский иск о возмещении морального вреда. Сумма - 2 миллиона рублей. Сейчас суд перешел к предварительному слушанию. Основное рассмотрение дела только впереди.

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