Желание получить красивые снимки «до/после» обернулось для сибирячки серьезными проблемами со здоровьем. Фото: предоставлено Александрой Гатаповой

Соцсети давно уже не просто площадка для развлечений, но и мощный инструмент маркетинга. Блогеры охотно соглашаются на бартер: услуги в обмен на рекламу. Однако история Александры Гатаповой из Улан-Удэ показывает обратную сторону таких сделок. Желание получить красивые снимки «до/после» обернулось для сибирячки серьезными проблемами со здоровьем. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Согласилась на процедуру по бартеру

Александра - популярный блогер с аудиторией свыше 20 тысяч человек. На своей страничке она рассказывает о моде, здоровом образе жизни и делится личным опытом. Например, много рассказывает о папулопустулезной форме розацеа. Это заболевание кожи у нее диагностировали в 2020-м году.

- Оно может уходить в ремиссию или в обострение. Лицо становится красным, покрывается воспалениями, - объясняет Александра. – Какое только лечение не испробовала уже, не помогает избавиться раз и навсегда.

А в конце января на Александру вышли представители одной из косметологических клиник Улан-Удэ. Предложение было стандартным для рынка: курс аппаратных процедур по бартеру в обмен на рекламные посты.

- Ранее услугами этой клиники я не пользовалась. Но мне показали кейс пациентов с успешным лечением розацеи – эффект впечатлил! Я решила попробовать.

На своей странице в соцсетяхрассказывает о папулопустулезной форме розацеа. Это заболевание кожи у нее диагностировали в 2020-м году. Фото: предоставлено Александрой Гатаповой

После консультации косметолог предложила Александре план лечения из пяти сеансов: три на аппарате для снятия воспаления и две процедуры на желтом лазере для коагуляции сосудов. Стоимость по прайсу – около 30 тысяч рублей. Взамен сибирячка должна была опубликовать два поста с результатами «до/после».

«Кожа лица покраснела, появился сильный зуд»

- Неприятные ощущения появились после первого же сеанса. Кожа лица покраснела, появились сильный зуд и жжение… Я рассказала об этом косметологу. Но меня заверили, мол, нормальная реакция.

Александра рассказывает, несмотря на жалобы, процедуру повторили еще дважды с перерывом в несколько недель. Улучшений не наступало. Напротив, состояние кожи только ухудшалось. Тогда от дальнейшего лечения блогер решила отказаться.

- Руководство клиники предложило устроить консилиум со специалистами из Москвы, включая дерматолога. Но эта встреча так и не состоялась. Более того, я столкнулась с полным игнором. Мои звонки и сообщения оставались без ответа. Когда я отправила фото и видео своего воспаленного лица косметологу, та лишь посоветовала регенерирующий крем.

Александра рассказывает, несмотря на жалобы, процедуру повторили еще дважды с перерывом в несколько недель. Фото: предоставлено Александрой Гатаповой

Связаться с представителем клиники удалось лишь спустя два месяца – 21 мая.

- Ответ обескуражил. Мне сказали, что руководство отказалось со мной связываться.

Обратилась за помощью к юристу

Девушка решила рассказать о случившемся на своей страничке в соцсетях. Записывая видеообращение, она не могла сдержать слез.

- Замазать пятна невозможно – они слишком яркие и воспаленные. Кожа постоянно чешется. Это очень дискомфортно!

Александра также обратилась за помощью к юристу. Сейчас ситуация находится в стадии переговоров. Клиника взяла время на раздумья до 17 июня. Если договориться не удастся, сибирячка намерена идти в суд.

Параллельно Александра начала лечение в государственном кожно-венерологическом диспансере под наблюдением профильного специалиста. Там и вскрылась причина столь острой реакции организма.

Сейчас Александре предстоит долгое медикаментозное лечение. Сибирячка требует от клиники компенсации за причиненный вред здоровью. Фото: предоставлено Александрой Гатаповой

- У меня выявлен демодекоз (активность кожного клеща) – сопутствующее заболевание при розацее. Это является строгим противопоказанием для многих аппаратных методик, особенно лазерных. Лазер нарушил мой защитный кожный барьер, создав идеальную среду для размножения клещей-демодексов. Косметолог допустила грубую ошибку: не назначила анализ на клеща ни до, ни после первой процедуры, проигнорировав очевидное ухудшение.

Сейчас Александре предстоит долгое медикаментозное лечение. Сибирячка требует от клиники компенсации за причиненный вред здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни боли, ни страха – просто маленькая точка»: то, что сибирячки нашли на себе, могло их убить (подробнее)

«Вези нас, тварь!»: что стало с таксисткой, которую жестоко избили пьяные пассажиры в Усть-Илимске (подробнее)