«Ни боли, ни страха – просто маленькая точка»: то, что сибирячки нашли на себе, могло их убить

То, что сибирячки нашли на себе, могло их убить. Фото предоставлены героями публикации.

Тепло, шашлыки, долгожданные выезды на природу - каждые летние выходные сибиряки стараются провести на свежем воздухе. Но в траве, на кустах и даже у песочниц уже поджидает опасность, о которой легко забыть. Клещи. Они крошечные, незаметные, а последствия их укуса могут оказаться смертельными. КП-Иркутск вспоминает три реальные истории, которые всерьез заставят задуматься о собственной безопасности.

«Я надеялась, что грязь прилипла к ресницам…»

«Будто ресница в глаз попала», - сначала 26-летняя Анастасия не придала значения легкому дискомфорту. SMM-специалистка только что вернулась домой в Оренбуржье из отпуска мечты. Сахалин покорил ее сопками, морским побережьем и хвойными лесами. После долгого перелета и 12-часового сна она чувствовала себя отдохнувшей, пока не вышла на утреннюю прогулку с собакой.

- Я умылась, все было нормально. Но на улице глаз будто что-то царапало изнутри, - вспоминает девушка. - Я пыталась убрать соринку пальцем, но ничего не выходило.

Сибирячка рассказывает, что и раньше снимала с себя клещей после прогулок, и все обходилось благополучно. Но на глазу обнаружила впервые. Фото: предоставлено героиней публикации.

И тут в голове что-то щелкнуло: она вдруг ярко вспомнила давний случай из Омска, где клещ присосался женщине прямо к веку. Сердце екнуло. Анастасия включила камеру телефона и навела на глаз.

Увиденное заставило вздрогнуть. Среди нарощенных ресниц она заметила черный бугорок на лапках.

- Я уговаривала себя, что это грязь прилипла к ресницам. Но в зеркале сомнений не осталось - клещ. И он еще живой…

После 12-часового сна из-за перелета она обнаружила у себя на глазу нечто, что сначала приняла за соринку. Фото: предоставлено героиней публикации.

Не теряя ни минуты, она помчалась в ближайшую больницу. Хирург осмотрел веко и подтвердил: кровосос крепко впился прямо у глаза, между ресницами. Паразита аккуратно сняли пинцетом и поместили в пробирку. Удивительно, но место укуса совсем не беспокоило - ни отека, ни красноты, ни боли.

- Подозреваю, что «сюрприз» я поймала все-таки дома, а не на Сахалине. Слишком много времени прошло после возвращения.

Для нее это был настоящий шок: раньше Анастасия не раз снимала с себя клещей после прогулок, но увидеть такого гостя на собственном веке - совсем другое дело. И главное - никакой страховки и прививки от энцефалита у девушки не было. Как говорится, повезло, что вовремя заметила.

«Думала, папиллома, а это клещ»

32-летняя Елизавета, педиатр и мама двоих детей, на майские праздники отправилась с семьей в родной Ангарск. Хотели просто навестить могилы бабушки и дедушки, возложить цветы.

- Мама еще предупреждала: будьте аккуратны, осматривайте друг друга, - вспоминает сибирячка. - Год назад ее укусили прямо во время уборки на кладбище.

Но беда подкралась незаметно. На следующий день, уже дома в Иркутске, к обеду Елизавета почувствовала странный зуд.

Не так себе представляла поездку на выходные 32-летняя Елизавета Кондратьева из Иркутска, мама двоих детей и педиатр. Фото: предоставлено Елизаветой Кондратьевой.

- Потянуло копчик, списала на долгое сидение. А в душе нащупала бугорок. Потянула - не отрывается. Ну, думаю, папиллома, - рассказывает девушка.

Она попросила мужа взглянуть. Реакция супруга заставила похолодеть: «Это не папиллома. Это насекомое. Клещ!». Уже присосавшийся, прямо на ягодице.

Не теряя времени, она позвонила в 112 и помчалась в травматологию. В очереди уже сидели трое таких же «счастливчиков». Врач ловко выкрутил живого кровососа пинцетом и упаковал в банку для анализов. Сдать паразита удалось только на утро - перед центром диагностики выстроилась живая очередь человек в 40. Кого-то укусили на даче, кого-то, как и ее, на кладбище, а девятилетний мальчик подхватил клеща прямо на детской площадке.

Ситуация осложнилась тем, что срок прививки у Елизаветы истек, а новую она не поставила - младшей дочке всего полгода, грудное вскармливание. Страховки тоже не было. За исследование на пять инфекций пришлось выложить 4400 рублей из своего кармана. К счастью, клещ оказался «чистым». Но испуг Елизавета пережила знатный.

«Думали, пронесет»

Радиоведущая Анна Соколова и ее молодой человек выбрались в поселок Порт Байкал - отдохнуть от городской суеты. Добрались на машине до Листвянки, пересели на паром. О клещах, конечно, помнили: заправили штаны в носки, кофты - в брюки.

Отдых Анны Соколовой обернулся вечером в центре диагностики клещевых инфекций. Фото: личный архив.

- Планировали купить защитный спрей, но торопились на переправу, - вспоминает 33-летняя Анна. - Ходили только по тропинкам, к высокой траве не лезли. Думали, пронесет.

Не пронесло. Спустя три часа пара вернулась к машине в Листвянку. Сели в салон - и тут Анна почувствовала зуд.

- Полезла под кофту, а там... уже присосался! Ни боли, ни жжения - клещи ведь обезболивают место укуса. Просто нащупала что-то рукой.

Кровосос сидел прямо под ребрами. И это при том, что прививка от энцефалита и страховка у девушки были. Но страх и легкая паника все равно накрыли с головой.

Ранее Анна сталкивалась с клещами только в детстве. Фото: личный архив.

Начали осматривать друг друга — и начался настоящий квест. Еще один клещ сполз Анне с волос прямо на лоб, но укусить, к счастью, не успел. А ее молодой человек снял с одежды сразу троих — они просто ползали, не добравшись до кожи. Пятеро на двоих за одну прогулку.

- Видимо, меня укусили совсем недавно, я легко выкрутила его руками. Обоих упаковала и повезла на анализ».

Из Листвянки пара сразу рванула в Иркутск, в Центр диагностики клещевых инфекций. С анализами повезло - очереди не было. Но результат заставил напрячься. Тот клещ, что ползал по одежде и не кусал, оказался заражен сразу двумя инфекциями: боррелиозом и эрлихиозом. Тот, что присосался, - «чистый». Казалось бы, выдохни. Но врач была непреклонна: если зараженный клещ полз по коже или его случайно раздавили, бактерии могли попасть в организм через микротрещины. Анне прописали курс антибиотиков.

КСТАТИ

В Приангарье продолжает расти число пострадавших от клещей. За неделю с 3 по 10 июня 2026 года за медицинской помощью обратились 2422 укушенных, а всего с начала сезона зарегистрировали 12448 случаев.

- Лабораторно подтвердили 22 случая клещевого энцефалита, 16 боррелиоза и четыре риккетсиоза. Специалисты исследовали почти 9 тысяч клещей. У 2401 нашли боррелиоз, у 60 энцефалит, еще 566 оказались носителями других инфекций, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

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