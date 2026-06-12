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Общество12 июня 2026 7:10

«Ни боли, ни страха – просто маленькая точка»: то, что сибирячки нашли на себе, могло их убить

В Иркутской области клещи укусили 2422 человека за неделю
Татьяна ИВАНОВА
То, что сибирячки нашли на себе, могло их убить. Фото предоставлены героями публикации.

То, что сибирячки нашли на себе, могло их убить. Фото предоставлены героями публикации.

Тепло, шашлыки, долгожданные выезды на природу - каждые летние выходные сибиряки стараются провести на свежем воздухе. Но в траве, на кустах и даже у песочниц уже поджидает опасность, о которой легко забыть. Клещи. Они крошечные, незаметные, а последствия их укуса могут оказаться смертельными. КП-Иркутск вспоминает три реальные истории, которые всерьез заставят задуматься о собственной безопасности.

«Я надеялась, что грязь прилипла к ресницам…»

«Будто ресница в глаз попала», - сначала 26-летняя Анастасия не придала значения легкому дискомфорту. SMM-специалистка только что вернулась домой в Оренбуржье из отпуска мечты. Сахалин покорил ее сопками, морским побережьем и хвойными лесами. После долгого перелета и 12-часового сна она чувствовала себя отдохнувшей, пока не вышла на утреннюю прогулку с собакой.

- Я умылась, все было нормально. Но на улице глаз будто что-то царапало изнутри, - вспоминает девушка. - Я пыталась убрать соринку пальцем, но ничего не выходило.

Сибирячка рассказывает, что и раньше снимала с себя клещей после прогулок, и все обходилось благополучно. Но на глазу обнаружила впервые. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сибирячка рассказывает, что и раньше снимала с себя клещей после прогулок, и все обходилось благополучно. Но на глазу обнаружила впервые. Фото: предоставлено героиней публикации.

И тут в голове что-то щелкнуло: она вдруг ярко вспомнила давний случай из Омска, где клещ присосался женщине прямо к веку. Сердце екнуло. Анастасия включила камеру телефона и навела на глаз.

Увиденное заставило вздрогнуть. Среди нарощенных ресниц она заметила черный бугорок на лапках.

- Я уговаривала себя, что это грязь прилипла к ресницам. Но в зеркале сомнений не осталось - клещ. И он еще живой…

После 12-часового сна из-за перелета она обнаружила у себя на глазу нечто, что сначала приняла за соринку. Фото: предоставлено героиней публикации.

После 12-часового сна из-за перелета она обнаружила у себя на глазу нечто, что сначала приняла за соринку. Фото: предоставлено героиней публикации.

Не теряя ни минуты, она помчалась в ближайшую больницу. Хирург осмотрел веко и подтвердил: кровосос крепко впился прямо у глаза, между ресницами. Паразита аккуратно сняли пинцетом и поместили в пробирку. Удивительно, но место укуса совсем не беспокоило - ни отека, ни красноты, ни боли.

- Подозреваю, что «сюрприз» я поймала все-таки дома, а не на Сахалине. Слишком много времени прошло после возвращения.

Для нее это был настоящий шок: раньше Анастасия не раз снимала с себя клещей после прогулок, но увидеть такого гостя на собственном веке - совсем другое дело. И главное - никакой страховки и прививки от энцефалита у девушки не было. Как говорится, повезло, что вовремя заметила.

«Думала, папиллома, а это клещ»

32-летняя Елизавета, педиатр и мама двоих детей, на майские праздники отправилась с семьей в родной Ангарск. Хотели просто навестить могилы бабушки и дедушки, возложить цветы.

- Мама еще предупреждала: будьте аккуратны, осматривайте друг друга, - вспоминает сибирячка. - Год назад ее укусили прямо во время уборки на кладбище.

Но беда подкралась незаметно. На следующий день, уже дома в Иркутске, к обеду Елизавета почувствовала странный зуд.

Не так себе представляла поездку на выходные 32-летняя Елизавета Кондратьева из Иркутска, мама двоих детей и педиатр. Фото: предоставлено Елизаветой Кондратьевой.

Не так себе представляла поездку на выходные 32-летняя Елизавета Кондратьева из Иркутска, мама двоих детей и педиатр. Фото: предоставлено Елизаветой Кондратьевой.

- Потянуло копчик, списала на долгое сидение. А в душе нащупала бугорок. Потянула - не отрывается. Ну, думаю, папиллома, - рассказывает девушка.

Она попросила мужа взглянуть. Реакция супруга заставила похолодеть: «Это не папиллома. Это насекомое. Клещ!». Уже присосавшийся, прямо на ягодице.

Не теряя времени, она позвонила в 112 и помчалась в травматологию. В очереди уже сидели трое таких же «счастливчиков». Врач ловко выкрутил живого кровососа пинцетом и упаковал в банку для анализов. Сдать паразита удалось только на утро - перед центром диагностики выстроилась живая очередь человек в 40. Кого-то укусили на даче, кого-то, как и ее, на кладбище, а девятилетний мальчик подхватил клеща прямо на детской площадке.

Ситуация осложнилась тем, что срок прививки у Елизаветы истек, а новую она не поставила - младшей дочке всего полгода, грудное вскармливание. Страховки тоже не было. За исследование на пять инфекций пришлось выложить 4400 рублей из своего кармана. К счастью, клещ оказался «чистым». Но испуг Елизавета пережила знатный.

«Думали, пронесет»

Радиоведущая Анна Соколова и ее молодой человек выбрались в поселок Порт Байкал - отдохнуть от городской суеты. Добрались на машине до Листвянки, пересели на паром. О клещах, конечно, помнили: заправили штаны в носки, кофты - в брюки.

Отдых Анны Соколовой обернулся вечером в центре диагностики клещевых инфекций. Фото: личный архив.

Отдых Анны Соколовой обернулся вечером в центре диагностики клещевых инфекций. Фото: личный архив.

- Планировали купить защитный спрей, но торопились на переправу, - вспоминает 33-летняя Анна. - Ходили только по тропинкам, к высокой траве не лезли. Думали, пронесет.

Не пронесло. Спустя три часа пара вернулась к машине в Листвянку. Сели в салон - и тут Анна почувствовала зуд.

- Полезла под кофту, а там... уже присосался! Ни боли, ни жжения - клещи ведь обезболивают место укуса. Просто нащупала что-то рукой.

Кровосос сидел прямо под ребрами. И это при том, что прививка от энцефалита и страховка у девушки были. Но страх и легкая паника все равно накрыли с головой.

Ранее Анна сталкивалась с клещами только в детстве. Фото: личный архив.

Ранее Анна сталкивалась с клещами только в детстве. Фото: личный архив.

Начали осматривать друг друга — и начался настоящий квест. Еще один клещ сполз Анне с волос прямо на лоб, но укусить, к счастью, не успел. А ее молодой человек снял с одежды сразу троих — они просто ползали, не добравшись до кожи. Пятеро на двоих за одну прогулку.

- Видимо, меня укусили совсем недавно, я легко выкрутила его руками. Обоих упаковала и повезла на анализ».

Из Листвянки пара сразу рванула в Иркутск, в Центр диагностики клещевых инфекций. С анализами повезло - очереди не было. Но результат заставил напрячься. Тот клещ, что ползал по одежде и не кусал, оказался заражен сразу двумя инфекциями: боррелиозом и эрлихиозом. Тот, что присосался, - «чистый». Казалось бы, выдохни. Но врач была непреклонна: если зараженный клещ полз по коже или его случайно раздавили, бактерии могли попасть в организм через микротрещины. Анне прописали курс антибиотиков.

КСТАТИ

В Приангарье продолжает расти число пострадавших от клещей. За неделю с 3 по 10 июня 2026 года за медицинской помощью обратились 2422 укушенных, а всего с начала сезона зарегистрировали 12448 случаев.

- Лабораторно подтвердили 22 случая клещевого энцефалита, 16 боррелиоза и четыре риккетсиоза. Специалисты исследовали почти 9 тысяч клещей. У 2401 нашли боррелиоз, у 60 энцефалит, еще 566 оказались носителями других инфекций, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

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