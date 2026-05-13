Отличному отдыху Анастасия радовалась недолго. Фото: предоставлено героиней публикации

Прогулки по морскому побережью, подъемы на сопки и новые знакомства – такой запомнилась поездка на Сахалин для 26-летней Анастасии. Но отличному отдыху девушка радовалась недолго. После 12-часового сна из-за перелета она обнаружила у себя на глазу нечто, что сначала приняла за соринку. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Будто ресница в глаз попала»

- Родилась я в Омске, но последние четыре года живу в Оренбургской области, работаю в сфере SMM, - рассказывает о себе Анастасия. - На майские праздники я ездила на Сахалин. Наслаждалась природой: гуляла по лесу, на берегу моря. Возвращалась через Москву, во время пересадки успела немного погулять в окрестностях аэропорта.

Вечером 5 мая сибирячка вернулась домой. Утром следующего дня, как обычно, пошла гулять с собакой.

- Я умылась, ничего не заметила. Но уже на улице поняла: что-то взгляду что-то мешает смотреть, будто ресница попала. В этот момент я почему-то вспомнила случай из родного Омска, где клещ впился женщине в веко.

На майские праздники Анастасия ездила на Сахалин. Наслаждалась природой: гуляла по лесу, на берегу моря.

Неприятное ощущение не проходило. Попытки убрать «соринку» пальцем не увенчались успехом. Тогда Анастасия посмотрелась в камеру телефона – и увидела на межресничке черный бугорок.

- Я сразу побежала домой. У меня нарощенные ресницы, поэтому я надеялась, что что-то просто прилипло к ним. Но, разглядев ближе в зеркало, поняла, что это клещ…

Ждет результаты анализов

Анастасия отправилась в ближайшую больницу. Хирург, осмотрев веко, сказал: это клещ, который крепко впился между ресницами! Кровосос был еще жив. Клеща аккуратно извлекли пинцетом и поместили в пробирку для анализа.

- Подозреваю, что клеща, скорее всего, я поймала дома, а не на Сахалине. Ведь времени после возвращения прошло достаточно. Однако на всякий случай рассказала врачам про путешествие. Место укуса не беспокоит: ни покраснения, ни отека, ни боли. Пока я жду результаты анализов, конечно, волнуюсь. Ни прививки от клещевого энцефалита, ни специальной страховки у меня, к сожалению, нет.

Сибирячка рассказывает, что и раньше снимала с себя клещей после прогулок, и все обходилось благополучно. Но на глазу обнаружила впервые.

Сибирячка рассказывает, что и раньше снимала с себя клещей после прогулок, и все обходилось благополучно. Но на глазу обнаружила впервые.

В соцсетях Анастасия получила сотни откликов: люди делились похожими случаями и давали советы.

- Сейчас остается только ждать результатов и надеяться на лучшее. Теперь я всерьез задумалась о прививке и страховке. Поняла, что нужно быть внимательнее к здоровью и не откладывать визит к врачу при малейших подозрениях.

ОФИЦИАЛЬНО

Этой весной клещи укусили 1809 жителей Иркутской области

С начала сезона исследовано 1195 клещей, из которых 315 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4 - вирусным клещевым энцефалитом, 54 - другими клещевыми инфекциями, - рассказали в Роспотребнадзоре Иркутской области.

НА ЗАМЕТКУ

Отправляясь на природу, соблюдайте простые правила безопасности:

Закрытая одежда. Наденьте вещи с длинными рукавами и брюки, а также головной убор.

Репелленты. Обязательно обработайте одежду и кожу средствами от насекомых.

Осмотр после прогулки. Вернувшись домой, внимательно осмотрите себя и одежду на наличие клещей.

Осторожнее с букетами. Не приносите домой полевые цветы – это частый способ «доставки» клещей в квартиру.

Не рискуйте. Если клещ укусил, не отрывайте его сами! Так можно отделить его тело, а голова останется под кожей. Сразу же обратитесь к врачу.

