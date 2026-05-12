«Просто хотел погладить...»: бродячая собака прокусила веко первокласснику в Иркутске

Никите наложили 9 швов. Кроме того, мальчику назначили курс прививок от бешенства. Фото: предоставлено Юлией Кузнецовой

- В школе произошло ЧП, ваш ребенок пострадал. Вы можете приехать?

Этот звонок от классного руководителя стал для 35-летней мамы троих детей Юлии Кузнецовой из Иркутска полной неожиданностью. Ни минуты не теряя, она бросилась в гимназию №1, где первоклассника Никиту укусила бездомная собака. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Шел после школы домой

Все произошло 29 апреля. Семилетний Никита после уроков шел по школьной аллее вместе с одноклассником. Утром его в школу отвозит папа, а днем мальчик обычно возвращается домой самостоятельно.

- Я нахожусь в декретном отпуске, младшему сыну всего 7 месяцев. Поэтому не всегда могу встречать его после занятий. Обычно Никита всегда звонит мне после уроков, но в тот день почему-то не сообщил об этом, - рассказывает КП-Иркутск Юлия.

По словам сибирячки, ее сын увидел бездомную собаку, которая, видимо, забрела на территорию школы. Ребенок, который очень любит животных, захотел ее погладить.

- Хотя мы всегда ему говорили: «Не подходи к чужим, особенно к бездомным собакам». Но в силу своего возраста и непосредственности, он подошел. Хотел погладить, видимо, даже не ожидая, что так будет…

О случившемся мальчик сообщил своей учительнице, которая в тот момент находилась на крыльце школы и разговаривала с родителями учеников. Она помогла Никите добраться до медкабинета и сразу позвонила его маме.

- Когда я его увидела, сын был очень молчаливый. Не плакал, но выглядел испуганным. Медсестра уже обработала ему рану. Я повезла сына в Ивано-Матренинскую больницу в сопровождении медика школы.

Наложили 9 швов

Врачи осмотрели рану – укус пришелся на правое веко, рядом с глазом. К счастью, сам глаз не пострадал.

- Когда сняли повязку, я увидела очень большую и глубокую рану. Врач сказал, что нужна операция под общим наркозом.

Никите наложили 9 швов. Кроме того, мальчику назначили курс прививок от бешенства. Первоклассник провел в больнице неделю.

- Конечно, очень сильно переживала за сына, так как ему пришлось находиться в больнице одному, без меня. Первые дни он был очень тихий и замкнутый. Обычно он активный и разговорчивый, а тут, видимо, находился в шоке от произошедшего.

Сейчас Никита уже дома. На днях врачи снимут ему швы. По словам Юлии, после случившегося он стал гораздо осторожнее относиться к животным.

- Сейчас уже вряд ли подойдет к собаке на улице. Мы еще раз обговорили с ним правила безопасности. Также я сама теперь встречаю его со школы.

По словам Юлии, напавшая собака не живет постоянно на школьном дворе.

- Судя по видео, которое предоставила администрация гимназии, собака пролезла через прутья забора. После случившегося я ее на территории больше не видела. Но вообще проблема бездомных животных в Рабочем стоит очень остро. Здесь действительно много бродячих собак. Местные жители не только их подкармливают, но и строят для животных будки. Я, когда шла за старшей дочкой в школу, пока Никита был в больнице, насчитала больше 15 собак.

ОФИЦИАЛЬНО

Заведено уголовное дело

В СУ СКР по Иркутской области отреагировали на случившееся. В ведомстве сообщили, что по факту нападения бездомной собаки на первоклассника в Куйбышевском районе заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оторвали хвост и сломали лапу. В Братске рыжий кот Филя пережил чудовищные мучения (подробнее)

Мошенники создали «домовой чат» и выманили код: сибирячка поверила директору УК, но их выдала нелепая ошибка (подробнее)