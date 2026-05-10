В Братске рыжему коту Филе оторвали хвост и сломали лапу. Фото: предоставлено волонтером приюта Лилией

Чудовищная история рыжего кота из района Телецентра в Братске облетела социальные сети и обратила внимание всех неравнодушных. На фотографиях — рыжий беззащитный кот с забинтованной лапой и аккуратно зашитым хвостом. Трудно поверить, что ещё несколько дней назад он лежал в подвале в крови. Сейчас Филя — так назвали пострадавшего кота — борется за жизнь под присмотром волонтёров и временной семьи. КП-Иркутск удалось выяснить, что произошло с хвостовым.

«Подвал был в крови, хвост лежал рядом…»

О неблагополучной ситуации в районе Телецентра знают многие. Здесь регулярно находят выброшенных животных. Валентина много лет подкармливает кошек в подвалах и сообщает волонтёрам о каждом новом питомце, который появляется под домами. 30 апреля 2026 года она позвонила волонтёрам в панике:

- Окошко подвала, где жил рыжий, всё было в крови. Хвостик лежал рядом… Мы думали, что он не выжил.

Окошко подвала, где жил рыжий, всё было в крови. Фото: предоставлено волонтером приюта Лилией

Подростки, проходившие мимо, рассказали, что видели компанию из пяти человек - среди них были и девочки. Они заходили в подвал и вели себя подозрительно.

Хвост не отрезали, его вырвали

Рыжий кот, весь в крови, выполз из подвала только 4 мая. Валентина сразу позвонила волонтёрам. Сибирячка занесла кота в соседний магазин.

— У него висела лапка, состояние было тяжёлым. На рентгене увидели сложный перелом в двух местах. На следующий день сделали операцию, - рассказывает волонтёр приюта «Кошкин дом» Лилия.

Операцию Филя перенёс стойко. В лапу поставили две спицы, хвост зашили - от него остались только мягкие ткани.

На рентгене увидели сложный перелом в двух местах. Фото: предоставлено волонтером приюта Лилией

- Ветеринар подчеркнул: хвост не был аккуратно отрезан, он был вырван.

К тому же Филя - раньше жил в теплом доме. Летом его выбросили на улицу. Питомец долго бегал за людьми, пытался вернуться домой, а потом поселился в подвале.

Долгий путь к восстановлению

На днях Филе сделали рентген позвоночника - обнаружено смещение позвонков. Повторная операция, возможно, не понадобится, но прогнозы неутешительные. У кота поднимается температура - это норма при таких травмах. Сейчас Филя живёт в семье, которая согласилась ухаживать за ним круглосуточно.

Сибирячка занесла кота в соседний магазин. Фото: предоставлено волонтером приюта Лилией

- 45 дней он проведёт в клетке, затем предстоит снять спицы и каждый день посещать ветеринара, - делится Лилия.

Семья уже говорит, что готова оставить кота навсегда, если он восстановится. Филя по прежнему ласковый, тянется к людям, мурлычет. Скачет только на трех лапах, отходит от операции.

ОФИЦИАЛЬНО

Лилия подала заявление в полицию после произошедшего.

- Инцидент зарегистрирован полицейскими МВД России «Братское». Проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Пока личности «живодеров» не установлены.

