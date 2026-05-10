Чудовищная история рыжего кота из района Телецентра в Братске облетела социальные сети и обратила внимание всех неравнодушных. На фотографиях — рыжий беззащитный кот с забинтованной лапой и аккуратно зашитым хвостом. Трудно поверить, что ещё несколько дней назад он лежал в подвале в крови. Сейчас Филя — так назвали пострадавшего кота — борется за жизнь под присмотром волонтёров и временной семьи. КП-Иркутск удалось выяснить, что произошло с хвостовым.
«Подвал был в крови, хвост лежал рядом…»
О неблагополучной ситуации в районе Телецентра знают многие. Здесь регулярно находят выброшенных животных. Валентина много лет подкармливает кошек в подвалах и сообщает волонтёрам о каждом новом питомце, который появляется под домами. 30 апреля 2026 года она позвонила волонтёрам в панике:
- Окошко подвала, где жил рыжий, всё было в крови. Хвостик лежал рядом… Мы думали, что он не выжил.
Подростки, проходившие мимо, рассказали, что видели компанию из пяти человек - среди них были и девочки. Они заходили в подвал и вели себя подозрительно.
Хвост не отрезали, его вырвали
Рыжий кот, весь в крови, выполз из подвала только 4 мая. Валентина сразу позвонила волонтёрам. Сибирячка занесла кота в соседний магазин.
— У него висела лапка, состояние было тяжёлым. На рентгене увидели сложный перелом в двух местах. На следующий день сделали операцию, - рассказывает волонтёр приюта «Кошкин дом» Лилия.
Операцию Филя перенёс стойко. В лапу поставили две спицы, хвост зашили - от него остались только мягкие ткани.
- Ветеринар подчеркнул: хвост не был аккуратно отрезан, он был вырван.
К тому же Филя - раньше жил в теплом доме. Летом его выбросили на улицу. Питомец долго бегал за людьми, пытался вернуться домой, а потом поселился в подвале.
Долгий путь к восстановлению
На днях Филе сделали рентген позвоночника - обнаружено смещение позвонков. Повторная операция, возможно, не понадобится, но прогнозы неутешительные. У кота поднимается температура - это норма при таких травмах. Сейчас Филя живёт в семье, которая согласилась ухаживать за ним круглосуточно.
- 45 дней он проведёт в клетке, затем предстоит снять спицы и каждый день посещать ветеринара, - делится Лилия.
Семья уже говорит, что готова оставить кота навсегда, если он восстановится. Филя по прежнему ласковый, тянется к людям, мурлычет. Скачет только на трех лапах, отходит от операции.
ОФИЦИАЛЬНО
Лилия подала заявление в полицию после произошедшего.
- Инцидент зарегистрирован полицейскими МВД России «Братское». Проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.
Пока личности «живодеров» не установлены.
