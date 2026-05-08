«Умерла на глазах у любимого…»: 17-летнюю девушку сбили на нелегальных гонках в Ангарске, как накажут организаторов

Страшная трагедия произошла в ночь с 10 на 11 мая на девятом километре трассы «Ангарск – Тальяны». Фото: ГУ МВД по Иркутской области КП-Иркутск.

Майской ночью 2025 года 17-летняя Алла (имя изменено - прим. Ред.) вместе с подругой и молодым человеком отправилась на нелегальные гонки под Ангарском. Она, как и десятки других зрителей, хотела получить острые ощущения, наблюдая за соревнованиями на скорость. Но для сибирячки этот заезд стал последним – ее жизнь оборвалась в одно мгновение под колесами одной из иномарок, которая вылетела с трассы.

С тех пор прошел почти год. 17 апреля суд вынес приговор водителю, а 8 мая решилась судьба организаторов смертельного заезда. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Не первый нелегальный заезд

Все произошло в ночь с 10 на 11 мая. За несколько дней до этого две жительницы Ангарска, которые ранее имели опыт организации нелегальных автогонок, решили устроить очередное мероприятие. Они оборудовали площадку на девятом километре трассы Ангарск – Тальяны. Пока одна искала спонсоров и оборудование, публиковала анонсы о заезде в мессенджере, вторая собирала деньги с участников и изготавливала рекламную продукцию. При этом самого главного – разрешения от властей на проведение смертельно опасных гонок – у них не было.

Фото с места старта гонок. Гонщики на скорость проезжали по прямому участку дороги, а зрители, столпившись на обочине, с интересом наблюдали за происходящим. Фото: Анастасия КУРЕНОВА.

На прямом отрезке дороги гонщики совершали скоростные заезды, в то время как зрители, находившиеся на обочине, наблюдали за соревнованиями. Там же была и Алла со своими друзьями.

Машине занесло в зрителей после старта

Около половины второго ночи на старт выехали две иномарки. После сигнала они тут же сорвались с места, но через пару секунд «Тойоту Чайзер» занесло. Автомобиль вылетел с трассы в толпу зрителей. Затем на скорости скатился в кювет, задев припаркованную рядом «Хонду Цивик». Этот страшный момент попал на видео, которое снимали очевидцы.

- Ой-ой. Сбил… - кричит кто-то за кадром.

Неуправляемая иномарка на скорости скатилась в кювет, задев припаркованную рядом «Хонду Цивик». Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Затем на кадрах видно, как несколько человек бегут к пострадавшим. В этот момент музыка выключается.

- Ничего не снимаем! - обращается к шокированным зрителям мужчина в микрофон. После этого съемка прерывается.

Позже пользователи соцсетей рассказывали, что якобы им поступали сообщения с требованием удалить публикации о происшествии. Аккаунты организаторов исчезли из Сети уже примерно через час, однако несколько видеороликов все же успели разойтись по интернету. Вскоре о трагедии под Ангарском узнали далеко за пределами региона.

Позже выяснилось, что под колесами иномарки оказались сразу три человека. Двое из них – 22-летний парень и 19-летняя девушка – получили тяжелые травмы: их увезли в больницу со сломанными ногами и бедром. Но самый страшный удар приняла на себя 17-летняя Алла. Она погибла на месте, врачи даже не успели оказать ей помощь. Как стало известно КП-Иркутск от источника, знакомого с ситуацией, девушка умерла на глазах своего молодого человека, с которым они вместе пришли посмотреть на эти гонки.

В ту ночь под колеса иномарки попали три человека. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Там, где оборвалась жизнь Аллы, теперь стоит деревянный крест – немой свидетель трагедии. Возле него цветы и игрушки, которые принесли близкие девушки. Как удалось узнать КП-Иркутск, погибшая росла в многодетной семье, где, кроме нее, родители воспитывают еще двух дочерей.

Вынесли приговор

Следователи восстановили картину произошедшего. За рулем «Тойоты Чайзер» был 32-летний мужчина с десятилетним опытом вождения. В момент аварии он был трезв – это подтвердило медосвидетельствование. Однако у уличного гонщика был опыт нарушения ПДД: как узнала КП-Иркутск, его штрафовали за превышение скорости и за управление автомобилем с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

Там, где оборвалась жизнь девушки, теперь стоит деревянный крест – немой свидетель трагедии. Фото: Анастасия КУРЕНОВА.

Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека». К ответственности привлекли и организаторов смертельного заезда – двух женщин в возрасте 34 и 32 лет. Им предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека».

В рамках расследования были проведены допросы, осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы (автотехническая и судебно-медицинская). Материалы дела составили 8 томов и были переданы в суд в декабре прошлого года.

К ответственности привлекли и организаторов смертельного заезда – двух женщин в возрасте 34 и 32 лет. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

17 апреля Ангарский городской суд вынес приговор водителю нелегальных гонок. Его признали виновным и назначили ему 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили водительских прав на этот же срок. Кроме того, был удовлетворен иск матери погибшей: суд обязал мужчину выплатить ей 800 тысяч рублей моральной компенсации.

8 мая служители Фемиды вынесли приговор двум организаторам смертельного заезда.

- Подсудимые признаны виновными. Каждой из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения детей осужденных 14-летнего возраста, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, как сообщили в региональной прокуратуре, удовлетворены иски матери погибшей девушки и ее пострадавшей подруги о взыскании с осужденных компенсации в размере 1,1 миллиона рублей.

- Также в доход государства конфискован сотовый телефон и автомашина «БМВ» одной из осужденных, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

