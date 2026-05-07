Муж спас жену от мошенников из «налоговой»: они даже назвали ее паспортные данные, но допустили глупую ошибку

Обычный день для 32-летней Алины Штанько из Иркутска чуть не обернулся серьезными неприятностями. Ей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками налоговой службы, и разыграли целое представление. Их история звучала настолько правдоподобно, что сибирячка уже начала верить в реальность происходящего. Но, к счастью, планам аферистов помешало одно обстоятельство. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Ваши расходы превышают доходы»

Все произошло в конце апреля. Алина была дома, занималась бытовыми делами, когда раздался звонок с незнакомого номера.

- Номер был не из нашего региона, но я все равно ответила, - рассказывает КП-Иркутск Алина Штанько.

На другом конце провода послышался строгий женский голос. Незнакомка представилась сотрудником Федеральной налоговой службы и сразу перешла к делу:

- Вы – Штанько Алина Анатольевна? – спросила она сибирячку. – Звоню по поводу камеральной проверки. По нашим данным, ваши расходы превышают официальные доходы, что может указывать на незаконный оборот денежных средств. Вы понимаете, о чем идет речь?

Сибирячка растерялась. Алина занимается предпринимательской деятельностью, продает образовательные услуги в сфере товарного бизнеса и регулярно сдает налоговые декларации, поэтому добросовестно уплачивает налоги. Такой звонок выглядел странно.

Мошенница заверила, что вопросы возникли именно к Алине как к физическому лицу, а не как к предпринимателю.

- Тогда у меня мелькнула догадка: возможно, несоответствия возникли из-за наследства, которое я получила в начале года... – рассказывает Алина.

Собеседница заявила, что нужно срочно разобраться с ситуацией, иначе сибирячке грозят огромные штрафы – до 300 000 рублей. В качестве «помощи» предложила записать Алину на прием в налоговую, чтобы та могла подтвердить все свои доходы и расходы. Она согласилась.

- Женщина спросила, в каком городе я буду обращаться. Я ответила: «В Иркутске». Она сама продиктовала мои паспортные данные. В этот момент я взяла паспорт и стала сверять. И первое, что меня смутило: она неверно назвала мою дату рождения. Ошиблась днем и годом! По ее данным мне было 33 года.

Сибирячка указала на ошибку. Мошенница не растерялась.

- Вероятно, это сбой в системе. Главное, что паспортные данные верны! – сказала она.

Затем незнакомка назвала ФИО инспектора, номер кабинета и адрес налоговой. Женщина торопила Алину подойти в налоговую в ближайшие пять дней.

Попросили назвать код

В этот момент в разговор вмешался муж Алины. Услышав диалог и увидев паспорт в руках жены, он насторожился.

- Супруг велел мне не называть свои паспортные данные. Я ответила, что я их и не называла – незнакомка сама мне их продиктовала, я только проверяла. Но ему все равно показалось это странным. Он попросил включить громкую связь.

Женщина на том конце провода тут же отреагировала:

- Я слышу, что со мной кто-то еще хочет пообщаться? Передайте трубку супругу, я все объясню!

Снова объяснив суть проблемы, мошенница сказала, что сейчас на телефон Алины придет код для записи. И действительно, тут же поступило СМС-сообщение с цифрами.

- Она сказала: «Сейчас вас соединят с оператором, и этот код нужно будет продиктовать для подтверждения».

Супруги насторожились окончательно и сбросили звонок. Муж Алины предложил самим перезвонить по официальному горячему номеру ФНС и выяснить подробности.

- Когда мы бросили трубку, то начали анализировать детали. Незнакомка назвала адрес налоговой для индивидуальных предпринимателей. А вопросы-то ко мне были как к физлицу! Скорее всего, они просто вбили в поисковике ближайший адрес. Затем, когда мы зашли на сайт ФНС, мы увидели на главной страницу предостережение о мошенниках, а также подробные схемы обмана. Также ради интереса пробили номер аккаунта, с которого пришло СМС – это оказалась микрофинансовая организация. Судя по всему, мошенники пытались оформить на меня кредит...

Алина признается: если бы рядом не было мужа, она бы попалась на удочку мошенников.

- Меня ничего не смущало. Я рада, что он оказался рядом!

О случившемся она рассказала в своем блоге. В комментариях постом нашлось немало людей, которых аферисты хотели обмануть по этой же схеме.

БДИ!

- Мошенники звонят с сообщениями о «неуплате налогов», «ошибках в декларации» или необходимости «срочно записаться на прием», при этом предлагают «помощь» в онлайн-записи, отправляя фишинговые ссылки или запрашивая коды подтверждения из SMS, а также используют поддельные письма с контактами «налоговой инспекции», чтобы завладеть данными. Сотрудники Федеральной налоговой службы России не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждение действий, не уточняют данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты. Каким бы убедительным ни казался разговор, кладите трубку, – призывают в ФНС России.

