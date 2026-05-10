В Иркутске женщина дала мошенникам доступ к Госуслугам, ответив в чате. Фото: предоставлено Еленой Давыдовой

55-летняя Елена Давыдова, как и многие жильцы, вступила в новый чат дома в популярном мессенджере. Название выглядело официально, адрес совпадал, участники - вроде бы соседи. Оказалось, что все это было лишь прикрытием, хитрым способом втереться в доверие. В материале КП-Иркутск – история о том, как Елена попалась на удочку мошенников.

В ФАМИЛИИ БЫЛА ОШИБКА

Через некоторое время после создании чата, появляется сообщение от имени «директора управляющей компании».

- Уважаемые жильцы, необходимо актуализировать данные и пройти оцифровку, - было сказано в уведомлении.

В чат пришло сообщение от якобы директора УК. Фото: предоставлено Еленой Давыдовой

Под сообщением - список фамилий. Среди них и фамилия Елены. Правда, с ошибкой: лишний мягкий знак - Давыдьова.

- Я удивилась, но не предала этому значения. Тем более другие участники чата активно подтверждали свои данные, задавали вопросы, уточняли, зачем нужна «оцифровка», - рассказывает сибирячка.

Ответов не последовало, зато в чат прилетел бот. Он предлагал нажать кнопку, чтобы с Госуслуг пришёл шестизначный код. Как только Елена нажала и ввела цифры, общение в чате моментально изменилось.

"СОСЕДИ" НАЧАЛИ УГРОЖАТЬ

Участники чата, ещё минуту назад такие вежливые, вдруг начали писать угрозы:

«У нас твои паспортные данные» или «Оформим кредиты на тебя»

А затем вышли из группы, будто их и не было.

Через несколько минут в чат от Госуслуг Елене приходит официальное уведомление: «В вашу учётную запись выполнен вход из Тюмени». Вот тут всё стало ясно.

Елена звонит уже настоящему директору управляющей компании, чтобы уточнить в чем дело.

- У нас нет чата в этом мессенджере, - услышала женщина в ответ.

И в этот момент Елена понимает, что попала в руки мошенников. Чат она сразу же удалила, но уже было поздно.

Елена пыталась срочно сменить пароль на Госуслугах. Но процесс затянулся - сайт просит подтверждения, а коды приходят не сразу. И тут поступает звонок, номер неизвестен. Собеседница представляется «сотрудницей Госуслуг».

— На вашем аккаунте зафиксирована подозрительная активность. Это вы заходили с другого номера?

— Нет.

— …

Связь обрывается. Следом приходит уведомление «На ваше имя оформлена доверенность». Но переходить по ссылкам Елена больше не рискнула. Спустя час попыток изменить данные для входа в личный кабинет, ей это удалось.

Сибирячка вовремя не увидела официальное сообщение. Фото: предоставлено Еленой Давыдовой

А позже Елена находит официальное сообщение от УК, которое было написано месяцем ранее: «С 16 марта группы в мессенджере не будет». Видимо в свое время она не увидела СМС или не придала ему значения.

ОФИЦИАЛЬНО

Схема выглядит так: аферисты создают фейковый чат дома, добавляют туда «активных жильцов» - на самом деле ботов или подставных аккаунтов, отправляют сообщение от имени УК, предлагают пройти «оцифровку», «актуализацию данных», «проверку», затем пытаются получить код от Госуслуг - а это уже прямой путь к доступу в личный кабинет.

- За 4 месяца 2026 года зарегистрировано более 1200 случаев мошенничества с ущербом более 530 миллионов рублей. В более чем 73% из них жертвами аферистов стали пользователи мессенджеров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

