Взгляните на эти фотографии. На первый взгляд на кадрах обычные люди, каких ежедневно можно встретить на улице, в очереди к кассе или в автобусе — ничего примечательного. Однако впечатление часто бывает обманчивым. Внешность и приметы каждого из них давно вписаны в ориентировки Следственного комитета России.

Что известно о преступниках, которым не первый год удаётся скрываться от правосудия? Подробности — в материале КП-Иркутск.

ПОДЕЛЬНИК АДВОКАТА-УБИЙЦЫ

Следователь ищет убийцу, но в финале сам оказывается на скамье подсудимых. К сожалению, это не сюжет детектива, а реальная история, которая произошла в небольшом посёлке Иркутской области. Раскрыть дело удалось лишь спустя много лет — когда заговорил ключевой свидетель.

Всё случилось 17 марта 2007 года. В ночь на воскресенье пропала 15-летняя школьница. Девушка пошла на дискотеку и пропала. Спустя два дня её тело нашли между домами на центральной улице. Сначала жертву изнасиловали, а затем задушили.

На место происшествия приехал единственный на тот момент следователь прокуратуры на весь район. Погибшую он хорошо знал: школьница дружила с его дочерью и была частой гостьей в его доме. Найти преступника тогда не смогли, а потому материалы дела передали в архив. Следователь же оставил службу и стал адвокатом.

В 2020-м в Приангарье приехали специалисты Главного управления криминалистики СК России и вновь взялись за расследование. Им удалось найти свидетеля, который видел, как тот самый следователь наутро после убийства девушки вытащил её тело из машины. Все эти годы очевидец хранил тайну, боясь за жизни своих близких. Слова подтвердила ДНК-экспертиза — на одежде убитой нашли генетический материал подозреваемого. Также выяснилось, что экс-следователь знакомился с девочками из неблагополучных семей и обещал им деньги за интим.

— В ходе следствия удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы, — сообщают в СУ СКР по Иркутской области. — Следствием собрана полная доказательственная база, по уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объём уголовного дела составил 52 тома. В 2023 году преступник был осуждён за совершение 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с изнасилованием).

Мартынович Алексей Юрьевич. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Пока монстр отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима, следователи продолжают розыск его подельника. Мартынович Алексей Юрьевич 1976 года рождения подозревается в получении сексуальных услуг девочек-подростков. Самое суровое наказание по статье — до четырёх лет лишения свободы. Зная о возбуждении дела, Мартынович скрылся. Где может находиться — неизвестно. Сегодня ему должно быть 49 лет.

ЗАБРАЛ МАЛЬЧИКА И ПРОПАЛ

Весной 2022 года полиция получила информацию о пропаже четырёхлетнего Артёма Морозова. Выяснилось, что белокурый мальчик уехал из дома с отцом Леонидом Морозовым ещё летом 2020-го, но мать не сообщала об этом в органы и пыталась найти ребёнка самостоятельно.

Мужчина забрал маленького сына у бывшей жены под предлогом свозить его на Байкал, но как только они покинули город, связь оборвалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего, а равно сопряжённое с похищением человека». Не исключается, что Артём мог пострадать от рук собственного отца. К счастью, информация не подтверждена, а значит, есть надежда, что мальчик может вернуться живым и здоровым.

С 2020 года о местонахождении мужчины и мальчика ничего не известно. Фото: предоставлено ГУ МВД по Иркутской области

Последняя зацепка по делу была летом 2022 года: 18 и 19 июля Морозовых видели в разных медицинских клиниках Новосибирска. Очевидцы подтвердили, что отец, похожий на человека с ориентировки, обращался с сыном к врачам. Также были предположения о том, что Морозов увёз мальчика в Москву или Подмосковье.

Разыскиваемый Леонид Морозов. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

37-летний Морозов Леонид Михайлович объявлен в федеральный розыск. На момент исчезновения мужчина был худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие, рост 170–175 см. Артёма также продолжают разыскивать. 8 мая текущего года ему исполнилось 8 лет. У мальчика светлые волосы, карие глаза.

ПАПА И ДОЧКА В БЕГАХ

67-летний Алексей Нехзер и его 45-летняя дочь Анна были объявлены сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Причина — циничное хищение бюджетных миллионов, предназначенных для онкобольных.

Алексей Нехзер. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год семейный тандем заправлял фирмой, которая занималась оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Папа фактически руководил, дочка значилась учредителем. Оба попались на схеме с поставками медоборудования для онкологического диспансера. Деньги, как выяснилось, осваивали по-чёрному: вместо дорогого и качественного медоборудования продавали более дешёвое, которое не соответствовало техзаданию. Отец и дочь похитили около 45 миллионов рублей бюджетных средств.

Анна Нехзер. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Когда силовики заинтересовались родственниками, те рванули с места. Нехзер Алексей Анатольевич покинул Иркутскую область и Россию, а 22 января 2024 года был в международный розыск. Дочка сбежала ещё раньше — в декабре 2022-го, после чего выехала за рубеж. Обоим заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Преступление предусматривает лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты за период до трёх лет. Также суд может назначить ограничение свободы до двух лет.

ВАЖНО

Следователи СК России призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть полиции — 02 (112). Кроме того, можно написать сообщение «ВКонтакте» в сообщество Следственного управления СК России по Иркутской области.

