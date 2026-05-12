Отец ненадолго вышел из дома и едва не лишился детей. С его 6-летним сыном и 4-летней дочкой произошло страшное

Дети забрались на подоконник и оперлись на москитную сетку, которая не выдержала веса.

В Усолье-Сибирском полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах падения двоих детей из окна. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомств, случилось все вечером 11 мая в многоэтажном доме на улице Интернациональной.

- Шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра остались одни, пока мать была на работе, а отец ушел в магазин. Дети забрались на подоконник и оперлись на москитную сетку, которая не выдержала веса. Оба рухнули вниз с третьего этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавших доставили в Усольскую детскую городскую больницу вместе с вернувшимся отцом, - рассказывают правоохранители.

Полиция проводит проверку, прокуратура даст оценку тому, как соблюдались права детей и обеспечивалась их безопасность. С начала 2026 года это уже четвертый случай падения ребенка с высоты в Иркутской области. За весь прошлый год таких происшествий было 23, два из них со смертельным исходом.

Родителям в очередной раз напоминают, что москитные сетки создают ложную иллюзию опоры и не способны удержать даже легкого ребенка. Полицейские призывают ставить на окна блокираторы и не оставлять детей без присмотра.

