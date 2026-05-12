«Для получения вещей умершего назовите код»: мошенники разыграли целый спектакль, чтобы вытянуть из сибиряка 3,5 миллиона

26-летний парень из Бурятии попал в такую хитро сплетенную цифровую ловушку, что не заметил, как вынес из дома все семейные накопления.

Эта история - готовый сценарий для остросюжетного фильма, только вот главный герой остался без счастливого финала и с огромным долгом. 26-летний парень из Бурятии попал в такую хитро сплетенную цифровую ловушку, что не заметил, как вынес из дома все семейные накопления. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Заберите вещи умершего родственника

Парню позвонила женщина и сообщила, что ему нужно забрать вещи умершего родственника. Детали не объяснила, но попросила назвать код, который придет в мессенджер. Мужчина продиктовал цифры. Мгновенно пришло смс от Госуслуг: выполнен вход в кабинет, если это не вы - звоните в поддержку.

- Потерпевший позвонил по указанному номеру. Девушка на том конце провода заявила, что его аккаунт взломан, личные данные утекли. Для правдоподобности в трубку включили запись разговора с той самой первой звонившей, - рассказывают в МВД республики.

Затем мужчину переключили на «специалиста по кибермошенничеству из ФСБ». Тот убедил скачать приложение для видеосвязи. На экране появился мужчина в полицейской форме, в кабинете с гербом РФ и портретами официальных лиц. Картинка смотрелась настолько солидно, что сомнения пропали.

На вас оформлена доверенность

Аферисты выдвинули версию: на имя жертвы оформлена липовая доверенность. Чтобы ее аннулировать, нужно срочно открыть «безопасный счет» и перевести туда средства. Сначала ему прислали реквизиты для перевода 1 миллиона рублей. Банк операцию заблокировал. Но мошенники не сдались - приказали снять все наличные. Мужчина вместе с женой поехал из района в Улан-Удэ, в отделении банка сказал, что берет 3 миллиона на покупку недвижимости. Деньги выдали на руки.

Вернувшись домой, он снова вышел на связь с кураторами. Те велели внести наличные на «безопасный счет» через банкомат. Парень опять отправился в город и за 11 операций отправил в неизвестность все 3 миллиона рублей.

На следующий день аферисты попросили «немного добавить». Он перевел еще 127 тысяч рублей четырьмя транзакциями по QR-кодам. Сразу после этого все контакты оказались заблокированы.

