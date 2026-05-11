Пока Ёжик живет во временном, но отлично благоустроенном вольере с игрушками, который строили специально под него. Фото: Карельский зоопарк.

За судьбой медвежонка по кличке Ёжик следят жители многих регионов. Участь малыша незавидна - браконьеры убили его маму, а его самого использовали как «живую игрушку»: вырвали резцы и клыки, жестоко мучили. Но теперь у косолапого появилась новая семья. Его приютили работники Карельского зоопарка. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Не пережил бы и ночи в лесу

Напомним, Ёжика нашли на Кругобайкальской железной дороге в конце марта 2026 года.

История истощенного медвежонка, найденного на Кругобайкальской железной дороге в конце марта, получила счастливое продолжение. Фото: предоставлено питомником К-9.

- Мы узнали, что на 137-м километре КБЖД, прямо напротив нашей базы, под мостом сидит медвежонок. На первый взгляд казалось, что он только вышел из берлоги и заблудился. Была большая опасность, что где-то рядом может находиться и медведица. Она за много километров может учуять запах и пойти за своим детенышем, - делились ранее в разговоре с КП-Иркутск работники турбазы.

Однако этого так и не произошло. Ёжик был совершенно один. Инспекторы нацпарка осмотрели его и пришли к выводу - малышу всего около 2-3 месяцев. Бросить его не могли - он не пережил бы и ночи в лесу. Работники базы позвонили в питомник для собак «К-9» и рассказали о случившемся.

Так медвежонок оказался в Иркутске, его доставили в большом пластмассовом контейнере. Во время осмотра ветеринары увидели страшное… Оказалось, что Ёжик вполне взрослый, ему было уже около года. Но из-за постоянных голодовок и издевательств вес был в разы меньше нормы, а состояние оставляло желать лучшего. Блохи, огромное количество шрамов, шерсть буквально отваливалась с его кожи. Во рту не было ни клыков, ни резцов. В первые дни пребывания в питомнике он лишь спал, долго не мог есть.

Поддержать медвежонка приезжает огромное количество людей, в том числе и из Иркутска. Фото: Карельский зоопарк.

- Вероятно, его использовали для притравки охотничьих собак. Множественные рубцы на теле говорят именно об этом. По версии лесников, медвежонок не впал в спячку, недоедал, его избивали, а потом просто выбросили в тайгу, обрекая на гибель. Сколько дней он бродил, пока не добрался до нас - неизвестно, - рассказывают работники турбазы.

Оставить его у себя волонтеры «К-9» не могли: на их содержании уже несколько медведей. Помощь пришла из Карельского зоопарка. Там спасают искалеченных животных, и в апреле малыш обрел новый дом.

К ветеринарам медвежонок относится с осторожностью, боится. Фото: Карельский зоопарк.

Настоящий барахольщик

Директор зоопарка Алёна, которую коллеги уже прозвали мамой Ёжика, называет его настоящим чудом и первым спасенным медвежонком в истории центра. Меньше чем за месяц он набрал с 16,2 до 20,8 килограмма (средний вес ровесников варьируется от 40 до 100 - Ред.).

- Питание у него абсолютно сбалансированное: вареная курица, рыба, обязательно овощи и фрукты. Есть даже полноценный полдник - творог и кефир. Сейчас в рацион ввели витамины, чтобы восполнить катастрофическую нехватку кальция. Отрастут ли новые зубы, пока неясно, - поделилась Алена в разговоре с КП-Иркутск.

По характеру Ёжик - парень хозяйственный, контактный и настоящий барахольщик. Фото: Карельский зоопарк.

Пока Ёжик живет во временном, но отлично благоустроенном вольере с игрушками, который строили специально под него. Бассейн поставить еще не успели - беспокоила глубокая рана, но ветеринары уже дали добро, и воду запустят в течение полутора недель. В скором времени для косолапого построят постоянный просторный вольер, где он будет жить один.

По характеру Ёжик - парень хозяйственный, контактный и настоящий барахольщик. Он обожает свои пледы, спит с ними, а если попробовать забрать их постирать - держит мертвой хваткой. Любимая игрушка - подаренный гусъ-обнимусь, с которым мишка не расстается.

Меньше чем за месяц Ежик набрал с 16,2 до 20,8 килограмма. Фото: Карельский зоопарк.

- Что удивительно, так это его отношение ко мне. Говорят, мы с ним даже похожи, - улыбается Алёна. - Волонтеры шутят: «Одно лицо!». Он бежит на мой голос, пытается фырчать, ластится.

К ветеринарам медвежонок относится с осторожностью, боится. А вот к посетителям привыкает - поддержать его приезжает огромное количество людей, в том числе и из Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оторвали хвост и сломали лапу. В Братске рыжий кот Филя пережил чудовищные мучения (подробнее)

«Шевелился под кожей и заполз под веко»: девушка из Иркутска год жила с червем в лице (подробнее)

Мошенники создали «домовой чат» и выманили код: сибирячка поверила директору УК, но их выдала нелепая ошибка (подробнее)