Прыгают с деревьев, боятся гвоздики и светлой одежды: ученый развеял самые популярные мифы о клещах

В интернете активно обсуждают видео: мужчина снял, как за ним по песку буквально гнался клещ. Оператор шагнёт вправо — кровосос за ним, влево — и паразит тут же меняет маршрут.

— Я даже не знал, что клещи так быстро бегают… Видит цель, не видит препятствий, — удивляется автор за кадром.

Часть пользователей соцсетей обвинила мужчину в использовании ИИ: мол, с детства известно, что клещ поджидает жертву, сидя на травинке, а не пробегает марафоны. «КП» обратилась к кандидату биологических наук, энтомологу Константину Китаеву за ответом. Заодно учёный разрушил другие популярные заблуждения о клещах.

МИФ №1. ОБИТАЮТ ТОЛЬКО В ЛЕСУ

— Клещ на видео действительно ведёт себя нехарактерно для привычного нам таёжного клеща, который занимается пассивной охотой, — подмечает Константин. — Однако это не значит, что паразита нельзя встретить на пляже. Вероятность есть, хоть и низкая. Он может оказаться на песке, упав с одежды человека или животного. Возможно, автор видео стряхнул кровососа с себя. А перемещаются клещи довольно быстро: у них есть лапы и они ими пользуются.

Не стоит недооценивать городские парки, скверы и газоны. По словам эксперта, клещ может жить везде, где есть земля и трава — так называемая растительная подстилка. Попасть куда угодно паразитам помогают их жертвы — грызуны и птицы. К слову, клещи не живут на деревьях, не прыгают сверху и не летают, а всегда ползут снизу вверх.

МИФ №2. ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ — ЗАРАЗИШЬСЯ

— Можно, — спокойно говорит энтомолог. — Ничего страшного не случится. Инфекция содержится в слюнных железах клеща. Раздавить клеща пальцами не опасно, если у вас нет свежих ран на руках. Но делать этого не стоит по другой причине: клеща нужно сохранить для анализа. Если вы раздавите брюшко, лабораторипря не сможет оеделить, был ли он заражён энцефалитом или боррелиозом.

МИФ №3. ПРИВИВКА ОТ ЭНЦЕФАЛИТА — СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАЩИТА

— Увы, но нет, — поясняет эксперт. — Во-первых, прививку нужно делать вовремя и строго по схеме: первая, затем через полгода и третья через год. Далее — каждые три года. Многие ставят одну и забывают, а вскоре иммунитет сходит на нет. Во-вторых, от боррелиоза (болезни Лайма — прим. ред.) прививок не существует вообще. Единственный выход — вовремя снять клеща, отвезти в лабораторию и, если тот заражён, пропить курс антибиотиков. Благо, это лечится.

МИФ №4. СВЕТЛАЯ ОДЕЖДА ОТПУГИВАЕТ

Специалисты Роспотребнадзора постоянно советуют выбирать для вылазок на природу светлую и яркую одежду. В связи с этим многие решили, что эти цвета отпугивают кровососов. Однако это ещё одно заблуждение.

— У иксодовых клещей зрение слабое. Представьте камеру тепловизора: человек для кровососа — яркое светящееся пятно. Чёрная одежда сильнее нагревается на солнце. Её температура может превысить температуру тела. Светлая же одежда нагревается гораздо слабее и будто «маскирует» ваше тепловое излучение. Так растёт вероятность, что клещ выберет не вас, а более тёплый объект рядом.

Кстати, на светлом фоне легче разглядеть движущуюся точку, а за гладкую ткань паразиту сложнее зацепиться.

МИФ №5. НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЛУЧШЕ

— Клещи практически не ориентируются на запах — в отличие от комаров или мошек, которые летят на аромат тела, — объясняет Константин Китаев. — Поэтому обрабатывать себя духами, эфирными маслами или другими народными «отпугивателями» — пустая трата времени и средств. Нет ни одного научного доказательства, что эфирное масло гвоздики или чайного дерева способно предотвратить присасывание клеща.

Реально работают только препараты, в основе которых альфа-циперметрин, бета-циперметрин или циперметрин. Эти вещества не отпугивают, а убивают клеща до того, как он успел укусить. Но важно понимать: такие препараты токсичны и для человека, поэтому их ни в коем случае нельзя наносить на открытую кожу. Одежду и обувь лучше обрабатывать на свежем воздухе и в перчатках.

МИФ №6. ПРИ УКУСЕ ПОЛИТЬ КРОВОСОСА МАСЛОМ

— Сомнительный совет, — комментирует учёный. — В детстве мы часто экспериментировали с маслом, бензином и керосином на собачьих клещах, никакого эффекта не было. Лучший способ — вытащить клеща специальным инструментом, клещедёром, или пинцетом. Также можно попробовать ниткой, но если не уверены в своих силах, лучше езжайте в ближайший медпункт. Путь в город составит больше суток? Принимайте экстренные меры, но ни в коем случае не выбрасывайте паразита — его нужно сдать на анализ.

МИФ №7. ЕСЛИ КЛЕЩ НЕ УКУСИЛ, ЕГО МОЖНО НЕ СДАВАТЬ

— Сдавать на анализ нужно абсолютно всех клещей, которых вы обнаружили на себе, — предупреждает энтомолог. — Даже если кажется, что он только заполз. Вы могли просто не заметить укус. Клещ впрыскивает обезболивающее вещество, поэтому человек часто ничего не чувствует. Анализ — это единственный способ узнать, есть ли риски для здоровья. В противном случае есть риск упустить драгоценное время.

КЛЕЩЕЙ В РОССИИ СТАЛО БОЛЬШЕ?

Алексей НИКИТИН, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник зоолого-паразитологического отдела Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока:

— На самом деле клещей не стало больше. И заражённых — тоже. Пик заболеваемости клещевым энцефалитом в России пришёлся на 1996–1998 годы и пошёл на снижение с началом XXI века. В прошлом году действительно был всплеск числа укусов по стране. Но это не потому, что клещи разбушевались, а потому, что была тёплая погода и люди раньше вышли на природу. К тому же за последние десятилетия клещи приспособились жить в городских парках и на кладбищах. Ликвидировать их на 100% вряд ли уже удастся — прижились. Остается лишь соблюдать меры предосторожности. К слову, в этом году число укусов в стране вернулось к среднемноголетним значениям.

ОФИЦИАЛЬНО

— Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге, — сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. — Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медорганизации по поводу укусов клещей. Эпидситуация по клещевым инфекциям в России остаётся стабильной.

КОШЕЛЁК

Избегаем трат

Сбор анамнеза, жалоб, регистрация страхового случая — 650 *

Приём врача-инфекциониста — 2200

Удаление клеща или его остатков с обработкой места укуса — 500

Комплексное исследование клеща на РНК вируса клещевого энцефалита и ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato — 2520

Введение противоклещевого иммуноглобулина — 1500 за 1 мл (но одним мл не обойдётся — его вводят из расчёта: доза на 10 кг веса человека)

Страховка (покрывает все расходы в случае укуса) — 400–600

*средние цены в клиниках Москвы

ВАЖНО!

Как снять кровососа самому

Ещё раз: лучше всего это сделает врач. Работа ювелирная: делать надо крайне осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Он глубоко и сильно впаивается в плоть.

Но если всё же не позволяет время и место добраться до травматологического пункта, при извлечении соблюдайте правила:

Захватите клеща пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к хоботку. Держите строго перпендикулярно и поверните тело вокруг оси, чтобы вытащить его из кожи.

Продезинфицируйте место укуса 70-процентным спиртом, 5-процентным йодом или одеколоном.

Тщательно вымойте руки с мылом.

Если головка или хоботок всё же остались внутри, обработайте йодом и оставьте до естественного выхода из кожи.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Храним паразита правильно

Инструкция от Роспотребнадзора:

Поместите клеща в закрытые крышками контейнеры для анализов (или в чистый и сухой стеклянный прозрачный флакон или баночку с плотно закрывающимися крышками). Положите туда влажный кусочек ваты.

Доставьте контейнер в лабораторию.

Если приехать в тот же день не получается — поместите контейнер в дверцу холодильника. Хранить клеща можно в течение трёх суток в холодильнике при +4 °C.

