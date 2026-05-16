Янжиму просят о личном счастье и рождении детей: буддисты верят, что искренняя молитва у святыни способна совершить чудо и даровать долгожданного ребенка. Фото: личный архив Туяны Будаевой

В 360 километрах от Улан-Удэ, у подножия Баргузинских гор на берегу Байкала, находится буддийский храм, куда ежегодно приезжают тысячи паломников со всего мира. Их цель – увидеть лик Янжимы, богини искусства и мудрости, проявившийся на каменном валуне. Янжиму просят о личном счастье и рождении детей: буддисты верят, что искренняя молитва у святыни способна совершить чудо и даровать долгожданного ребенка, независимо от вероисповедания паломника.

Именно так произошло в семье Будаевых из Улан-Удэ. Супруги вместе с 2009 года – познакомились, когда учились в одном университете.

- Когда мы были уже на четвертом курсе, Цыжип пригласил меня на свидание, прогуляться по городу. Как оказалось, я давно ему нравилась, - вспоминает 38-летняя Туяна.

В 2011 году пара поженилась. Через год у них родилась старшая дочь. Мечтали именно о девочке. Затем в семье появилась вторая дочь, с разницей в 3,5 года. Сибирячка признается: супруги всегда мечтали о большой семье и очень хотели сына.

И вот, в 2018 году по пути к родителям мужа они решили заехать в дацан к Янжиме.

- По традиции, когда просят о ребенке, нужно взять с собой игрушку, помолиться, а затем подарить ее какому-нибудь малышу. По дороге домой нельзя ни к кому заезжать в гости. Поскольку мы мечтали именно о сыне, взяли с собой две игрушечные машинки.

Неожиданное чудо

Вернувшись домой, супруги подарили игрушки своим дочкам. Прошел год. Летом 2019-го Туяна увидела на тесте две долгожданные полоски. Но еще не знала, что ее ждет настоящее чудо.

- На УЗИ врач сказал: «У вас два плодных яйца. Будут двойняшки». Мы такого, конечно, не ожидали», - признается Туяна.

А спустя время родители узнали и пол будущих малышей.

Обе девочки появились на свет с хорошим весом, мама доносила беременность до 38 недель. Фото: личный архив Туяны Будаевой

- Оказалось, что у нас снова будут две девочки! Услышав это, мы с мужем переглянулись и промолчали. А когда вышли из кабинета, я спросила у супруга, расстроился ли он. Он ответил: «Нисколько! Зато у нас двойняшки! Не у каждой пары ведь они рождаются!».

Обе девочки появились на свет с хорошим весом, мама доносила беременность до 38 недель. Несмотря на то что обе малышки были в тазовом предлежании и врачи рассматривали вариант кесарева сечения, все прошло благополучно – Туяна родила сама.

Сегодня у супругов четыре дочки: старшей Наране 13 лет, средней Саране 10 лет, а младшим двойняшкам Айлане и Аяне по 6 лет.

- Одна из двойняшек – настоящий лидер, активная и смелая. Вторая – более спокойная. Обе обожают танцы и платья, старшие сестры для них – пример. Дружные у нас девчонки! - с улыбкой говорит Туяна.

Обе девочки обожают танцы и платья, старшие сестры для них – пример. Фото: личный архив Туяны Будаевой

Семья не исключает, что в будущем решится на пятого ребенка.

- А вдруг все-таки родится долгожданный сын?

Так вера, паломничество к святыне Байкала и искреннее желание счастья превратили мечту о сыне в настоящее чудо – сразу двух дочерей. И теперь в этой семье верят: главное – не то, о чем просишь, а то, что судьба всегда дарит самое лучшее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Колонка неожиданно включилась посреди ночи и предупредила семью об опасности: «Если бы не она, мы бы погибли...» (подробнее)

«Бабушка умерла, так и не похоронив внучку»: раскрыта тайна исчезновения девушки в 2009 году - убийца был среди близких (подробнее)

Хотела ехать к детям, а оказалась в «могиле» с таинственным спутником: суд поставил точку в деле об убийстве Сэсэг Буиновой (подробнее)