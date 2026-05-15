Супруги из Иркутского района купили умную колонку ради комфорта: чтобы включать музыку и управлять системой дома через голосового помощника. Никто из них и представить не мог, что однажды этот гаджет станет их единственным шансом на спасение. В ночь с 6 на 7 мая именно колонка разбудила их за минуты до того, как огонь охватил дом. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Построил дом своими руками

- С Павлом мы живем вместе почти уже год, но официальный брак пока не регистрировали, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск 38-летняя Анна Головина. – Я дизайнер по интерьеру, работаю с ресторанами, слежу за их внешним видом. Паша трудится в сфере IT. Детей у нас нет.

Молодая семья живет в деревне Усть-Куда, что в 30 километрах от Иркутска. Именно здесь больше десяти лет назад Павел решил построить дом своей мечты. Он сам рисовал проект, продумывая каждую деталь «под себя»: от расположения розеток до схемы прокладки кабелей.

- Вложил в этот дом всю душу. Он сам спроектировал все до мелочей, строил его, что говорится «под себя». Дом был оснащен современной системой «умный дом». С ее помощью можно было управлять включением и выключения света, закрывать шторы, включать чайник на кухне, не вставая с дивана, и многое другое. А если что-то не так с напряжением или фазой, система тут же передавала сообщение на две колонки, которые были установлены на первом и втором этаже, и та все озвучивала. Колонка говорила: «Пропало напряжение в фазе» или «Напряжение вернулось в фазу». Мы к этому привыкли.

Именно эта технологичность и сыграла ключевую роль в ту роковую ночь. Вечером 6 мая супруги вернулись домой после работы.

Фото: предоставлено Анной Головиной

- Обычно мы включаем телевизор. Но в тот раз мне вдруг захотелось послушать музыку. Я включила колонку и, сама не знаю почему, сделала ее очень громкой – на 8 из 10. Музыка разносилась по всему этажу. Хотя обычно я ставлю громкость ниже средней.

Они поужинали, пообщались. Затем Анна выключила музыку и пошла спать на второй этаж. Павел лег чуть позже.

«Пропало напряжение в фазе»

Дом погрузился в тишину, и никто из них не подозревал, что через некоторое время система «умного дома» заметит проблему с электричеством.

- Во втором часу ночи, спустя примерно час, как я уснула, колонка, которая стояла в спальне, вдруг на высокой громкости выдала: «Пропало напряжение в фазе», - рассказывает Анна. – Паша проснулся, но не придал этому значения. Такое ведь уже бывало, система иногда реагировала на скачки напряжения. Но буквально через пару минут он услышал страшный треск, как будто взрывается фейерверк.

Мужчина бросился к окну и увидел, как по фасаду дома летят искры.

- Паша тут же разбудил меня, и мы побежали во двор. Увидели, что на фасаде, там, где проходит вводный кабель (кабель, с помощью которого дом подключается к источнику электропитания – прим. Ред), все искрилось, стреляло и трещало.

Павел сразу набрал «112», а в это время Анна, не теряя ни минуты, вернулась в дом, чтобы забрать хотя бы документы.

Фото: предоставлено Анной Головиной

- Огонь только начинал разгораться. Я добежала до второго этажа, схватила бумаги, куртку Паши и свою кофту. И выбежала обратно во двор. Кричала Паше, чтобы он не вздумал тушить водой, там ведь напряжение.

Потеряли все

Пока ехали пожарные, огонь успел охватить крышу и второй этаж.

- Потушили только к утру. Крыша и весь второй этаж сгорели дотла. А первый... Его залили водой так, что даже то, что не сгорело, — все испорчено. Мебель разбухла, техника расплавилась.

Сгорела и та самая умная колонка, которая спасла им жизнь.

- Если бы не ее громкость, мы бы просто не проснулись. Спали бы и не услышали треска. Еще несколько минут и мы могли погибнуть…

Фото: предоставлено Анной Головиной

Сейчас семья временно переселилась в старый домик на участке – там живет сестра Павла с ребенком, а супруги разместились на веранде.

- Сейчас мы разбираем завалы, очищаем дом от гари. Пока непонятно, можно ли будет восстановить строение или его основание тоже пострадало от пожара и жить там будет невозможно. Планируем вызвать эксперта, который подскажет, что делать дальше. Убытки многомиллионные, но главное, что мы живы!

О своей беде семья рассказала в социальных сетях.

- Друзья, соседи и знакомые помогают нам с вещами первой необходимости. Мы очень благодарны за любую поддержку!

ВАЖНО!

Если вы хотите связаться с Анной Головиной: 89500776790

