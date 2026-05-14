«Поскользнулся и провалился в темноту»: 13-летний школьник рассказал, как упал в открытый колодец

Обычная прогулка обернулась настоящим кошмаром для 13-летнего Никиты из Иркутска. Подросток в буквальном смысле провалился сквозь землю – упал в открытый колодец на одной из городских улиц. Тьма, холод, страх – вот что испытал он, оказавшись на дне бетонной ловушки.

Спустя несколько дней Никите, и его маме все еще тяжело говорить о том, что случилось. Воспоминания обрывочны, а каждое слово дается школьнику с трудом. Врачи диагностировали у подростка серьезные травмы. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Поскользнулся и упал в колодец

Никита учится в седьмом классе, а в свободное время занимается изобразительным искусством. Все случилось 8 мая, накануне праздников. В тот вечер подросток после прогулки в парке пошел к другу в гости. Путь мальчишек пролегал по улице Розы Люксембург.

- Мы шли по краю тротуара, там как раз проводились ремонтные работы. Ограждений или каких-то знаков не было. Земля была комками, вперемешку с грязью, осыпалась под ногами, - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Никита. - Я поскользнулся и покатился прямо в колодец…

Со слов мальчика, люк был прикрыт лишь куском фанеры, которая не выдержала его веса. Никита провалился вниз на несколько метров.

- Все произошло очень быстро, я даже не успел ничего понять. Почувствовал только резкую боль в спине от удара. Внизу было сыро, холодно и темно. К счастью, воды внутри не было…

«Не мог дышать полной грудью»

Друг Никиты пытался ему помочь.

- Он сразу спросил, жив ли я, что у меня болит. Сказал, что сейчас позовет взрослых, - вспоминает Никита.

Сам подросток попытался позвонить в скорую помощь, но руки не слушались. Единственное, что удалось сделать – включить фонарик на телефоне, чтобы хоть как-то ориентироваться в темноте. Подросток приподнялся и попытался опереться на трубу, но вылезти самостоятельно было невозможно.

- Я не мог дышать полной грудью, заглатывал воздух маленькими вдохами. Хотел скорее выбраться из этого колодца. Не плакал, хотя было очень обидно и досадно.

Друг подростка в это время заметил патрулирующих район сотрудников Росгвардии и позвал их на помощь. Затем вызвал скорую и сообщил маме Никиты о случившемся.

- По моим ощущениям в колодце я провел минут 10-15. Затем подбежали мужчины – как я позже узнал сотрудники Росгвардии. Они сначала попытались меня успокоить, затем протянули один трос, но его не хватило. Затем второй. Я поднялся одной ногой на трубу, вторую поставил на более высокую. Обмотался тросами под плечами, и они начали меня вытаскивать.

Проводится расследование

Когда Никиту вытащили наружу, его уже ждали врачи скорой помощи. Подростка госпитализировали.

- Мама уже была в больнице. Она очень сильно переживала из-за случившегося.

Врачи осмотрели подростка и отправили на рентген. Затем сообщили маме Никиты о том, что у ее сына трещины в позвоночнике, разрыв голеностопа и надрывы внутренних органов. Сейчас он находится дома и соблюдает строгий постельный режим.

- Смотрю телевизор, читаю книги. В школу пока не хожу. Так же мне нельзя заниматься полтора месяца физкультурой и поднимать тяжести. Друзья и одноклассники поддерживают меня, мы переписываемся в соцсетях. Каждый день пью обезболивающие препараты…

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

- Допрашиваются сотрудники МУП «Водоканал» и иные лица, ответственные за содержание и эксплуатацию данного сооружения», - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Проверку также организовала прокуратура региона.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Сейчас главная задача семьи – помочь Никите восстановиться после полученных травм.

