Друзья пришли проведать товарища и почувствовали резкий запах - они были в шоке от увиденного, вскрыв дверь в квартиру

В Иркутске мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого Фото: Прокуратура Иркутской области.

Обычные дружеские посиделки: пара бутылок, разговоры «за жизнь», летняя ночь. Но именно такие вечера чаще всего и становятся началом трагедий. Так произошло и в одной из квартир в Иркутске.

В ночь с 29 на 30 июня 2025 года двое приятелей собрались в квартире на улице Трудовой. 32-летний мужчина принял у себя дома 28-летнего знакомого. Они выпивали, разговаривали, спорили. Но в какой-то момент спор перерос в конфликт.

- 28 летний мужчина схватил кухонный нож и нанёс хозяину квартиры не менее двух ударов - в живот и грудь, - сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Приангарья.

Потерпевший умер почти сразу. Осознав, что произошло, нападавший всё же вызвал скорую помощь, но не назвал номер квартиры. После этого он сбежал и уехал в Зиму к родственникам.

Квартира несколько дней была закрытой. И только когда друзья погибшего, обеспокоенные его исчезновением, приехали по просьбе отца, всё стало ясно: из-за двери шёл резкий, неприятный запах. Пришлось вызывать полицию и вскрывать вход.

Когда обвиняемый вернулся в Иркутск, его задержали. На суде он признал вину частично, заявив, что действовал в рамках «необходимой обороны». Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима , год ограничения свободы после освобождения и выплату миллиона рублей компенсации родителям погибшего.

