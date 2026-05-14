В Улан-Удэ инспекторы ДПС эвакуировали жильцов из горящего дома. Фото: пресс-служба МВД Бурятии

В Улан-Удэ днём 8 мая 2026 года инспекторы ДПС как обычно выехали на оформление ДТП. Полицейские недожидали, что рутинная работа прервется на операцию на спасению людей. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

Старшие лейтенанты Александр Иванов и Максим Бадмацыбиков работали на улице Гагарина, когда к ним подбежал мужчина и, едва переводя дыхание, сообщил, что в соседнем доме пожар, внутри находятся жильцы. Ни медля ни секунды инспекторы уже бежали к двухэтажному деревянному зданию.

Огонь охватил квартиру на первом этаже, из окон второго этажа слышались крики - помощь нужна была немедленно.

Инспекторы обеспечили проезд пожарной техники и временно перекрыли движение у дома. Видео: пресс-служба МВД Бурятии

- Я ловко залез на козырёк, разбил окно и начал выводить пострадавших. Сначала достали двух девочек, - рассказал Александр Иванов.

Его напарник страховал снизу, помогая людям спускаться. За считанные минуты, ещё до приезда сотрудников МЧС, инспекторы спасли также двух женщин и кота Иннокентия. Инспекторы обеспечили проезд пожарной техники и временно перекрыли движение у дома. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

- Если бы не они, неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь пожарные приехали намного позже, - поблагодарила Татьяна Барабанщикова.

