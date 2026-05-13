Дети решили сделать фото на память, но случилась беда. В Иркутске ищут пропавшего 10-летнего мальчика

В Иркутске 10-летнего школьника унесло течением реки Фото: СУ СКР по Иркутской области.

В Иркутске 12 мая 2026 года двое мальчишек 9 и 10 лет самостоятельно отправились к реке Иркут в районе остановки СНТ «Сосна». Никто и подумать не мог, что обычная прогулка в теплый день обернется трагедией.

Старший из ребят решил сделать фотографию на телефон. Для этого школьник подошёл ближе к воде, оступился и упал прямо в воду. В одно мгновение его унесло сильным течением. Об этом КП-Иркутск рассказали в областной прокуратуре.

- Второму 9-летнему мальчику удалось выбраться, но его товарищ пропал. Сейчас его ищут волонтёры и спасатели, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку. Специалисты выяснят, как так получилось, что дети оказались в опасной зоне без присмотра взрослых, и были ли соблюдены требования безопасности на воде. Параллельно следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Родителей мальчика и других свидетелей уже допросили.

