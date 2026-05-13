«У шестилетнего мальчика появились седые волосы»: на глазах у сына мужчина лишил жизни его маму и сестру

В Бурятии будут судить мужчину, убившего бывшую жену и ее дочь. Фото: личный архив героев публикации/ МВД республики Бурятия

В начале июня 2025 года в селе Бичура Республики Бурятия произошла трагедия, которая оставила глубокую рану в семье. Тихая ночь обернулась смертельной расправой бывшего мужа над супругой и ее дочерью. Спустя почти год расследование этого дела завершили. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

«Было столько планов, она шла на медаль…»

Выпускница Юля* (имя изменено *Ред), которой было всего 17 лет, только закончила 11 й класс. Сдала ЕГЭ, ждала результатов, строила планы. Девочка мечтала стать врачом - говорила родным, что будет лечить их сама. В выпускном альбоме позировала рядом с муляжом скелета и улыбалась. Но ночь 7 июня перечеркнула все мечты…

Вечером 6 июня мама троих детей, 37-летняя Наталья* (имя изменено *Ред) как обычно позвонила родителям. Сказала, что у нее всё хорошо, собирается купать детей и укладывать их спать.

Это был последний разговор отца с дочерью. Утром 8 июня телефон молчал. Не отвечала ни Наталья, ни Юля. Родители забеспокоились и поехали в село.

- Когда приехали, там был брат жены. Он не пускал нас, но я всё равно зашёл. Там лежала Наташа на траве, а Юленька - в бане, - вспоминает отец погибшей женщины.

Хотела спасти мать, но сама погибла в муках

Ранее судимый бывший муж Натальи давно проявлял агрессию. В конце апреля он избил падчерицу, после чего ушёл из дома. Но 7 июня вернулся. Мужчина завел супругу в баню и стал выяснять с ней отношения, затем напал на неё и нанёс множество ножевых ранений.

Юля, услышав крики, выбежала на помощь матери. Девочка пыталась остановить отчима, но он и ее затащил в постройку. Там он избил девочку кирпичом, совершил над ней насилие и нанёс смертельные удары ножом. Мать и дочь погибли на месте. И всё это происходило на глазах у 6-летнего мальчика, он получил тяжёлую психотравму.

«Он шёл убивать»

- Он целенаправленно шёл убивать. Они виделись днём, если хотел поговорить, мог сделать это тогда, - уверен дедушка Юли.

Мужчина перекинул нож в соседний огород, а окровавленную одежду выбросил в реку Фото: СУ СКР по Бурятии.

По словам родственников, Наталья долго терпела побои. О происходящем бабушка и дедушка узнали от внучки. Тогда мужчину выгнали из дома с помощью полиции, он подал на развод. Но это не спасло семью. У погибшей остались маленький сын и годовалая дочь.

10 июня Юлю и Наталью проводили в последний путь.

- Мы спать не можем… Глаза закроешь - они стоят, - рассказал отец Наташи.

Следственный комитет Бурятии завершил расследование дела. Установлено, что после убийства обвиняемый перекинул нож в соседний огород, выбросил окровавленную одежду в реку и попытался скрыться. Позже его задержали и он находился под стражей. 13 мая 2026 года дело с обвинительным заключением передали в суд.

