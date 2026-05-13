В Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты семи метров на пике Аршан. Фото: предоставлено Анной Вакулиной

В Бурятии турист в одиночку отправился покорять пик Аршан 9 мая и едва не поплатился за свою самоуверенность. Высота вершины - около 2646 метров, подняться туда отважится не каждый. В сумерках, без фонарика мужчина перепутал тропу, оступился и рухнул с гребня на каменную полку. Подробности - в материале КП-Иркутск.

В результате мужчина сорвался с 7-метровой высоты. Турист чудом выжил, но получил открытый перелом и не мог самостоятельно двигаться. По словам Анны Вакулиной, организатора фитнес туров, которая стала невольным свидетелем спасательной операции, турист пренебрег техникой безопасности.

- 10 мая мы приняли участие в спасении туриста, я снимала происходящее на камеру, - рассказала девушка.

Турист чудом выжил, но получил открытый перелом. Видео: предоставлено Анной Вакулиной

В это время в соседнем ущелье проходили учебно тренировочные сборы спасателей. Услышав о ЧП, группа немедленно выдвинулась к месту падения. Три смены мужчин спускали пострадавшего на носилках, меняясь каждые пять минут.

- Мы несли на себе провианты, воду, термосы и тёплые вещи парням на случай внештатных ситуаций и погодных условий, - вспоминает сибирячка.

