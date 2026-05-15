«Папа, за нами идёт дяденька… Нам страшно»: неизвестный мужчина приставал к школьницам и угрожал им убийством

В Иркутске ищут мужчину, который запугивал учениц возле школы на улице Байкальской. Фото: предоставлено Дмитрием Суворовым

Тёплый майский день, уроки позади, впереди - весенняя прогулка домой. Девочки смеялись, обсуждали уроки, делились секретами, но эта милая беседа внезапно прервалась. Подробности - в материале КП-Иркутск.

14 мая 2026 года около 13:00 ученица школы №32 позвонила отцу и дрожащим голосом сказала: за ними с подружкой идёт какой-то мужчина, и им страшно.

- Обычно после уроков дочь гуляет с подружками около часа, а затем звонит, чтобы я забрал её домой. После ее тревожного звонка я не стал ждать ни минуты, - рассказывает Дмитрий Суворов в беседе в корреспондентом КП-Иркутск.

Дмитрий велел девочкам зайти в магазин или вернуться в школу и обратиться к взрослым, а сам сразу выехал на помощь. Когда он приехал, дети уже были внутри школы - напуганные, сбивчиво рассказывающие одно и то же. Мужчина, по их словам, подзывал девочек младше 10 лет и говорил странные вещи, а одной даже пригрозил: «Если не подойдёшь — убью».

- Дочь уверенно сказала, что хорошо запомнила мужчину. Я проехал несколько кругов по району и и возле магазина увидел того самого мужчину.

Сибиряк подошёл к нему, пытаясь понять, не ошиблись ли дети. Но ответы мужчины только усилили тревогу: «Никого не звал, меня там не было» или «Хотел спросить время».

Дмитрий заметил, что неизвестный ведет себя неадекватно и решил вызвать полицию. Диспетчер предупредил, чтобы тот не трогал мужчину, так как физического воздействия он ни на кого не применял, а задерживать гражданского «вдруг по ошибке» нельзя.

- Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Сейчас полицейские проводят проверку, а также устанавливают личность мужчины, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Дмитрий снял мужчину на видео. Полиция приехала примерно через 15 минут, но тот уже успел уйти и заскочить в первую попавшуюся маршрутку. Дмитрий проследил за ней одну остановку, но мужчина не вышел.

