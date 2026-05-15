Многодетная мать издевается над 6-летним сыном-инвалидом и снимает это на камеру в Иркутской области

В Жигаловском районе мать с сожителем издевается над сыном-инвалидом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилась шокирующая информация из села Нижняя Слобода Жигаловского района Иркутской области. Там многодетная мать, воспитывающая пятерых детей, вместе с сожителем издевалась над своим 6-летним сыном-инвалидом и записывала происходящее на камеру. 46-летняя женщина живёт с любовником, а в доме, якобы, часто проходят застолья с употреблением алкоголя. Видеоролик с издевательствами над ребёнком быстро распространился в соцсетях и привлёк внимание правоохранителей.

- Прокуратура Жигаловского района организовала проверку по установленному сообщению о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка с инвалидностью, проживающего с семьей, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Проверку проводит и следственный комитет. Следователи и полицейские выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и проверить достоверность информации. К делу подключились и сотрудники соцзащиты.

