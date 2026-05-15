22-летняя девушка исчезла из собственной квартиры.

Декабрь 2009 года. Иркутская область, небольшой шахтёрский город Черемхово. Милиция получает заявление — пропала молодая женщина. Марии Терентьевой* было всего 22 года. Девушку начали разыскивать, но быстро забыли.

«Загуляла, уехала в гости, сама объявится» — так, видимо, подумали тогда.

Но Маша не объявилась. Ни через месяц, ни через год. Тело пропавшей не нашли до сих пор, но поймали монстра, который отнял её жизнь. Раскрыть тайну исчезновения девушки помогло другое убийство, а палачом оказался один из самых близких Марии людей.

Следователь СК поделился с КП-Иркутск деталями расследования. В интересах следствия его имя, как и персональные данные подозреваемых, потерпевших и ключевых свидетелей, в материале не раскрываются.

«НАЙДИТЕ МОЮ ДЕВОЧКУ!»

Из близких родственников у Марии Терентьевой была только бабушка. Отец бросил семью, когда Маша была ещё ребёнком, а через несколько лет умерла и оставшаяся одна мама. С этого момента пожилая женщина пыталась заменить внучке обоих родителей. В наследство Маше досталась квартира, куда она переехала после 18 лет. На жизнь зарабатывала на местном рынке — работала продавцом. Знакомые говорили: Маша часто выпивала, но запойной пьяницей не была и выглядела прилично.

— Именно бабушка забила тревогу, когда внучка пропала, — рассказывает корреспонденту следователь СУ СКР по Иркутской области. — Женщина пришла в гости, а входная дверь оказалась открытой. Внутри — ни души. Из вещей ничего не пропало, кроме ковра, лежавшего на полу в зале.

Бабушка чувствовала — с внучкой случилась беда. Она несколько лет обивала пороги, умоляя: «Пожалуйста, найдите мою девочку!»

Однако дело попало в архив. Женщина так и не узнала, что произошло с Машей. В 2019 году пенсионерка умерла, так и не простившись с внучкой.

«НАЙДЕН ТРУП»

— В конце октября 2025 года в Черемхове был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Было принято решение о том, что участие в расследовании примут иркутские следователи. Были допрошены люди из близкого окружения погибшего. Один из свидетелей уверял, что об убийстве мужчины ничего не знает, но вспомнил о событиях 2009 года. Якобы 16 лет назад Константин*, так звали погибшего, помог родному брату скрыть убийство девушки. И даже назвал имя жертвы — Мария.

Изучив архивы, следователи действительно нашли информацию о бесследно пропавшей Терентьевой. Предполагаемым убийцей, которого назвал свидетель, оказался Пётр Крючков*, который полжизни провёл за решёткой. К слову, на тот момент рецидивист отбывал очередное наказание. Уже в 15 лет он получил срок по статье «убийство с особой жестокостью», а дальше — грабежи, разбои, избиения. Агрессивный, неконтролируемый, вспыльчивый. Его боялись все — от родни до случайных знакомых.

Но как были связаны Крючков и Терентьева? По городу ходили слухи о том, что уже имеющий за спиной два срока 26-летний Пётр Крючков напал на Марию в подъезде и изнасиловал. Девушка в милицию не обратилась и более того — стала жить со своим мучителем. Что заставило её разглядеть в монстре что-то человеческое, навсегда останется загадкой. Понятно одно: решение простить преступника стало для неё смертельным.

Весной 2026 года сотрудники СОБР задержали 45-летнего Крючкова, как только тот вышел за ворота колонии. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Под стражу вчерашний заключённый отправился сразу в тюремной робе.

«ОНА МНЕ ИЗМЕНИЛА»

Во время допроса Крючков заговорил. Мол, да, убил. Мотив — измена. Якобы в тот вечер в декабре 2009-го он вошёл в квартиру и застал Марию с мужчиной из соседнего дома. Разгорелся скандал. Пётр позвонил младшему брату Константину, с которым у них были очень крепкие отношения. Тот появился на пороге через несколько минут.

— Крючков принялся избивать Терентьеву, — описывает события следователь. — Девушка начала кричать. Крючков испугался, что кто-то из соседей вызовет милицию, поэтому стал душить её. По версии следствия, в этот момент ныне погибший Константин держал жертву. Затем братья перенесли тело в ванну и стали замывать следы крови.

Одна из соседок до сих пор помнит, как слышала крики за стеной, но не придала этому значения — пара постоянно выясняла отношения. Около трёх часов ночи она проснулась и услышала шум воды. В пять утра вода в ванной соседей всё ещё текла, что показалось женщине подозрительным.

В это время братья закончили приводить в порядок место преступления. Тело девушки завернули в ковёр и на машине увезли в район разреза, где присыпали снегом. Рыть промёрзшую землю было невозможно. Вернувшись через сутки, под покровом ночи они попытались сжечь останки, но ничего не вышло. Тогда, по версии следователей, Пётр взял топор… Руки и голову они выбросили в безлюдных местах, где водились стаи бродячих собак, а туловище спрятали в заброшенной даче, которую подожгли. Искать на пепелище останки тогда никому и в голову не пришло — участок давно пустовал.

Работа по поиску ведётся, но пока останков Марии так и не нашли. При этом доказательств против Крючкова предостаточно. В том числе показания свидетелей, признания самого подозреваемого и замытые следы крови в квартире. Чтобы провести ДНК-тест, правоохранители отыскали родного отца Терентьевой и взяли у него биологический материал. Исследования подтвердили, что кровь принадлежала пропавшей.

Сегодня следователи СК делают всё, чтобы как можно скорее завершить расследование и передать дело в суд, чтобы опасный преступник понес наказание.

ОФИЦИАЛЬНО

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится системная работа по раскрытию преступлений прошлых лет, — отмечают в пресс-службе регионального ведомства. — Так, продолжается расследование убийства женщины, совершённого 16 лет назад в городе Черемхово (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области. При содействии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России были тщательно изучены материалы уголовного дела и назначены повторные экспертизы. Благодаря наступательной позиции следствия был установлен и допрошен ключевой свидетель преступления, который дал изобличающие показания о причастности к убийству 45-летнего уроженца города Черемхово. Мужчина был задержан при содействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

