Тело Сэсэг нашли только спустя 11 месяцев – на дне смотровой ямы заброшенного гаража. Фото: Игорь Дроздовский, СУ СК по Республике Бурятия.

В Новосибирске состоялось рассмотрение апелляции по одному из самых резонансных преступлений последних лет – делу об убийстве Сэсэг Буиновой, которая исчезла при загадочных обстоятельствах в апреле 2024 года в Бурятии. Ее тело было обнаружено лишь спустя 11 месяцев в заброшенном гараже, на дне смотровой ямы. Женщина была не единственной жертвой: вместе с ней в одной «могиле» находился еще один пропавший – Станислав Норбоев.

Расследование и судебные разбирательства длились почти два года. Виновным в смерти молодых людей признан 40-летний житель Улан-Удэ. До оглашения вердикта он не дожил, его честь и имя отстаивает в судах его супруга. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Завоевала титул и… пропала

Жизнь 30-летней Сэсэг Буиновой была успешной: она успевала воспитывать двоих детей, которым на тот момент было 10 и 8 лет, занималась бизнесом, путешествовала, вела соцсети и при этом всегда оставалась обаятельной и привлекательной.

Сэсэг примерила корону 7 апреля 2024 года. Фото: предоставлено Викторией Алексеевой.

Ее энергия и целеустремленность принесли ей титул «Миссис Топ-модель – 2024» на конкурсе «Миссис Бурятия». Однако спустя всего пять дней после триумфа, 11 апреля 2024 года, Сэсэг таинственно исчезла.

Муж Сэсэг вспоминал, в тот вечер, она оставила сыновей дома и отправилась на встречу с подругу. Сам мужчина находился в командировке в Хабаровске.

Сначала все шло по плану: Сэсэг весело общалась с приятельницами. Но затем она внезапно сообщила, что ей нужно ехать домой к детям, села в свой Mitsubishi Outlander и уехала. Как выяснилось позже, домой она так и не вернулась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Сэсэг направилась на парковку торгового центра, где ее уже ждал 26-летний Станислав Норбоев.

Спустя всего пять дней фото той же красавицы оказалось на ярких ориентировках по всему Улан-Удэ.

Отношения между молодыми людьми долгое время оставались загадкой. По словам подруги сибирячки, они познакомились в ночном клубе, и парень, несмотря на то что Сэсэг была замужем, активно писал ей в социальных сетях.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они около часа провели вместе в машине Сэсэг. Затем в автомобиль красавицы подсел неизвестный мужчина. После этого внедорожник направился в сторону промзоны. На этом следы оборвались…

Близкие парня тогда еще не подозревали о его исчезновении – пару недель назад он переехал от матери на съемное жилье.

Лежали в одной «могиле»

Сначала родные самостоятельно искали пропавшую женщину, но уже 13 апреля к поискам присоединились волонтеры и правоохранители. Через три дня во дворе одного из домов Улан-Удэ нашли автомобиль сибирячки: на стекле были следы засохшей крови, а государственные номера оказались сняты и лежали в багажнике.

Позже волонтеры обнаружили в промзоне личные вещи пропавших, а также лужу крови, которая, как выяснилось, принадлежала Станиславу Норбоеву.

Буквально в нескольких метрах от вещей следователи увидели лужу крови. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Версий произошедшего было множество: от убийства на почве ревности до криминальных разборок и конфликтов, связанных с участием Сэсэг в конкурсе красоты. Однако ни одна из них не нашла официального подтверждения. Лишь в марте 2025 года тела погибших обнаружили в заброшенном гараже на окраине города. Они находились на дне смотровой ямы, были завернуты в полиэтиленовые мешки и присыпаны землей и мусором. Сэсэг опознали благодаря кольцу, которое, по словам близких, она никогда не снимала, а также по результатам ДНК-экспертизы. На телах молодых людей были огнестрельные ранения…

Тела пропавших были обернуты в пакеты. Опознать людей по внешности было невозможно. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Хотел угнать и продать автомобиль

Как рассказывали в СК по Республике Бурятия, единственным обвиняемым по делу стал 40-летний Валерий С* из Улан-Удэ. Ранее он работал в правоохранительных органах, но в 2021 году уволился со службы, уехал с семьей в США. Из-за трудностей с адаптацией был вынужден вернуться, потеряв при этом значительную часть сбережений.

Расчищая очередной полуразрушенный гараж, следователи отбили лед, раскопали мусор и землю. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Следователи установили, что Валерий совершил убийство Буиновой и Норбоева из корыстных побуждений – хотел завладеть их автомобилем Mitsubishi Outlander для последующей продажи. В тот вечер, вооруженный боевым пистолетом, он шел к супермаркету и случайно заметил молодых людей, которые курили возле машины. Валерий, ранее не знакомый ни с Сэсэг, ни со Станиславом, стал наблюдать за ними из-за забора. Дождавшись, когда они сядут в автомобиль, подошел к задней двери и сел на пассажирское сиденье. Угрожая оружием, он заставил Буинову ехать в безлюдное место…

Телефоны и украшения жертв Валерий взял с собой. Оставив тела неподалеку, сел в машину и попытался скрыться. Перед этим он снял номера и сломал видеорегистратор. Когда его заметили охранники промзоны, он представился бывшим сотрудником правоохранительных органов и сказал, что у него якобы сломалась машина. Как только охрана отошла, Валерий уехал.

Опасаясь разоблачения, Валерий оставил автомобиль Сэсэг в ближайшем дворе, удалил все данные о своих передвижениях из телефона, а затем на такси отправился в Иркутск. Вскоре он связался со своим знакомым Евгением У., который жил в поселке Сотниково.

Машина направилась на улицу Домостроительная, в промзону. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- Евгений пригласил его в гости. Мы установили, что после этого обвиняемый использовал карту на своем телефоне, чтобы найти железнодорожный вокзал, намереваясь вернуться в Улан-Удэ, а также интересовался расположением ближайших хозмагазинов. Вероятно, именно там он приобрел мешки, в которые позже были обернуты тела Буиновой и Норбоева, так как понимал, что приедет в город уже ночью. После поехал к Евгению, - рассказывала в репортаже АТВ следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Бурятия Мария Михалевская.

Валерий попросил у приятеля воспользоваться его автомобилем. На этой машине он перевез тела убитых из промзоны в заброшенный гараж в поселке Аэропорт. Следователи рассказывали, что автомобиль Евгения на следующий день после убийства находился в промзоне. По пути к месту преступления машина проходила через пункт весового контроля: при выезде из промзоны ее масса была значительно больше, чем на въезде, что могло объясняться весом двух человеческих тел.

Опасаясь, что Евгений может его выдать, Валерий застрелил его из того же пистолета, а затем устроил пожар в доме. В этот момент к Евгению пришли двое знакомых. Угрожая им оружием, Валерий загнал их в угол, но им удалось сбежать. Мужчину обнаружили без сознания во время тушения пожара. Позже, не приходя в сознание, он скончался в больнице.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у Валерия была диагностирована параноидальная депрессия и мания преследования. Чтобы доказать его вину, следователи тщательно восстановили все его действия в ночь убийства: были изучены записи с камер видеонаблюдения, история поисковых запросов и маршруты передвижения.

Сэсэг родные опознали по кольцу, которое она почти не снимала, а также благодаря ДНК-экспертизе. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Приговор остался без изменений

Семья Валерия не верит в его причастность к убийству троих человек.

Ранее адвокат семьи Аюр Лыгденов, в разговоре с корреспондент КП-Иркутск рассказывал, что Валерий зарабатывал на криптовалюте и планировал вложить полученные средства в покупку недвижимости. Свою срочную поездку в Иркутск, совпавшую по времени с убийством Буиновой и Норбоева, он объяснил жене тем, что у него возникли технические проблемы с приложением, из-за которых он временно потерял доступ к финансам, и поэтому отправился в Иркутск, где специалисты могли помочь решить этот вопрос.

Правозащитник также выражал сомнения по поводу утверждений о финансовых трудностях Валерия.

- Кредиты у него действительно были, но он всегда вовремя их погашал. Семья снимала жилье, и Валерий регулярно вносил арендную плату. Поездка на такси в Иркутск стоила ему 20 тысяч рублей. Разве человек, находящийся в тяжелом финансовом положении, стал бы тратить такую сумму?

Близкие Валерия характеризовали его как хорошего мужа и заботливого отца.

26 февраля 2026 года в Верховном суде Бурятии был оглашен приговор.

- Уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Иски потерпевших оставлены без рассмотрения.

Однако на этом рассмотрение дела не завершилось. 13 мая 2026 года в Новосибирске состоялось апелляционное заседание. Родственники настаивали на невиновности Валерия и требовали его реабилитации.

- Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, проверив законность и обоснованность постановления суда первой инстанции, не нашла предусмотренных законом оснований для его отмены или изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы, - рассказали в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

*имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колонка неожиданно включилась посреди ночи и предупредила семью об опасности: «Если бы не она, мы бы погибли...» (подробнее)

«Папа, за нами идёт дяденька… Нам страшно»: неизвестный мужчина приставал к школьницам и угрожал им убийством (подробнее)

«Поскользнулся и провалился в темноту»: 13-летний школьник рассказал, как упал в открытый колодец (подробнее)