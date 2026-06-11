«Вези нас, тварь!»: что стало с таксисткой, которую жестоко избили пьяные пассажиры в Усть-Илимске

Инцидент произошел 24 августа 2025 года. К тому времени 40-летняя Наталья уже около года подрабатывала в такси. Фото: предоставлено Натальей

В Иркутской области продолжаются судебные слушания по резонансному делу о нападении на женщину-таксистку в Усть-Илимске, которое произошло в августе прошлого года. Причиной жестокой расправы стал банальный отказ водителя везти пятерых пассажиров в небольшой легковушке. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Предложили посадить ребенка в багажник

Инцидент произошел 24 августа 2025 года. К тому времени 40-летняя Наталья уже около года подрабатывала в такси. Ранее сибирячка трудилась в торговле, но сменила сферу из-за пошатнувшегося здоровья, а также, чтобы иметь возможность больше времени проводить с семьей – мужем и детьми.

- За рулем всегда была осторожна, - рассказывала ранее КП-Иркутск Наталья. - Работала только днем, в темное время суток не ездила. Конфликтов с пассажирами никогда не было.

В тот день Наталья приняла очередной заказ, приехала по нужному адресу.

- К машине подошла компания: трое мужчин, женщина и подросток лет тринадцати. Взрослые были пьяными. Сразу предупредила, что мой автомобиль рассчитан максимум на четверых. Пятый просто не поместится.

Пассажиры придумали выход из ситуации: предложили посадить подростка в багажник. Наталья ответила категорическим отказом. В итоге компания разделилась. Один из мужчин остался на улице, женщина села вперед, остальные втиснулись назад.

Со слов Натальи, она проехала буквально несколько метров, остановилась и попросила всех выйти. Фото: предоставлено Натальей

- Только я нажала педаль газа, как пассажирка начала возмущаться, что их приятель не поехал с нами. При этом материлась, требовала остановить автомобиль.

Со слов Натальи, она проехала буквально несколько метров, остановилась и попросила всех выйти. Ехать с нетрезвыми попутчиками дальше она не хотела.

- В ответ на это женщина стала кричать, чтобы теперь я уже довезла их до пункта назначения. Осыпали меня грубыми выражениями. Например, «Вези нас, тварь!» и другими. Я предупредила, что вызову полицию. Вдруг женщина сорвала с меня очки и ударила по лицу.

Распылили баллончик, вырвали клок волос

Водитель потянулась к перцовому баллончику, который носит с собой. Распылила его в сторону женщины, надеясь защититься.

- В этот момент сидевший сзади мужчина начал бить меня кулаками по лицу и голове. Он вырвал из рук баллончик и направил струю мне в лицо. Женщина же схватила за волосы и выдрала целый клок…

Все пассажиры вышли из машины. Наталья закричала. Агрессивная парочка тоже выбралась из салона, но на этом не успокоилась: мужчина принялся крушить автомобиль, а затем открыл водительскую дверь и начал избивать Наталью руками и ногами. Сибирячка же в это время пыталась дозвониться до полиции и мужа.

В ситуацию вмешались случайные прохожие – молодые люди оттащили нападавшего и не дали ему скрыться. Вскоре подъехал супруг Натальи и помогал сдерживать агрессоров до приезда полиции. Сибирячку приютил мужчина из соседнего ремонтного павильона, где она смогла умыться.

- Приходила в себя два часа. Лицо горело. Не могла открыть глаза… - описывала свое состояние Наталья.

Нападавший мужчина - 38-летний местный житель. У него уже есть судимость.

Судмедэкспертиза показала: у Натальи закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки на лице и вокруг глаз, порез подбородка.

В ситуацию вмешались случайные прохожие – молодые люди оттащили нападавшего и не дали ему скрыться. Фото: предоставлено Натальей

- Я потеряла сознание, меня тошнило. Я решила перестраховаться и обратилась в больницу, где провела несколько недель.

Оставлять случившееся безнаказанным она не собиралась. Сибирячка собрала все доказательства и записи с камер видеонаблюдения, которые обнародовала в соцсетях.

Ждет решения суда

СУ СКР по Иркутской области завел уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений». Эксперты установили, что ущерб от повреждения автомобиля – более 295 тысяч рублей.

Материалы дела были переданы в суд еще в конце прошлого года, однако приговор до сих пор не оглашен. Наталья рассказывает, что судебные слушания идут с постоянными переносами, и следующее заседание назначено только на конец июля. При этом оно, скорее всего, не станет последним.

- Обвиняемая ведет себя в суде так, словно ничего страшного не произошло, - с горечью рассказывает Наталья. - Раскаяния я так и не увидела. А я каждый раз переживаю, заново вспоминая все, что случилось. Недавно в суде опрашивали девочку, которая была свидетелем избиения. Она, когда описывала все, что видела, говорила: «Я испугалась, что этот дяденька меня найдет, что он меня запомнит». Настолько ребенок был напуган! Мама там стояла со слезами на глазах, я тоже сидела и еле сдерживалась…

Эксперты установили, что ущерб от повреждения автомобиля – более 295 тысяч рублей. Фото: предоставлено Натальей

Наталья признается, что просто хочет, чтобы процесс скорее закончился и она смогла закрыть эту главу своей жизни.

Несмотря на то что сибирячка теперь работает в администрации, навсегда оставив такси в прошлом, последствия того дня ее не отпускают.

- У меня часто идет кровь из носа, хотя раньше такого никогда не было. В ближайшее время планирую пройти дополнительное обследование, включая МРТ. Хочу убедиться, что с моим здоровьем все в порядке!

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