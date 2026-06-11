Мама и 12-летний сын найдены мертвыми, 7-летняя внучка выжила: подробности трагедии под Иркутском

В Шелеховском районе при пожаре погибли женщина и её 12-летний сын Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В ночь на 11 июня в селе Большой Луг Шелеховского района загорелся одноэтажный брусовый дом на улице Комсомольской. Как ранее сообщала КП-Иркутск, около двух часов ночи соседка заметила дым на соседнем участке, подошла ближе и увидела открытое пламя на веранде. Она сразу вызвала пожарных и сообщила, что внутри могут быть три человека - женщина с двумя детьми.

На место выехали две автоцистерны и четыре человека личного состава. К моменту их прибытия кровля и веранда горели по всей площади, внутри было сильное задымление. Огонь мог перекинуться на гараж.

В ходе тушения в комнате нашли погибших - 52-летнюю женщину и её 12-летнего сына. Под диваном командир отделения обнаружил 7-летнюю девочку. Ребёнок надышался угарным газом, девочке делали реанимацию до приезда скорой. Позже ребенка госпитализировали.

В Шелеховском районе при пожаре погибли женщина и её 12-летний сын Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар на площади 78 квадратных метров потушили за 20 минут. Возможная причина пожара - короткое замыкание.

- Родственники рассказали, что зимой на веранде уже искрило счётчик, элементы электрооборудования купили, но заменить их хозяйка не успела, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Чунском районе из-за лесного пожара, начавшегося 6 июня после удара молнии, ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь перешёл в верховую стадию и распространяется со скоростью до 10 километров в час. Подробности.