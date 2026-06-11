В Чунском районе ввели режим ЧС из-за пожара

Верховой пожар бушует у села Червянка Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чунском районе объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причина - крупный лесной пожар вблизи села Червянка. Возгорание произошло 6 июня после удара молнии.

Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Пламя перешло в верховую стадию. Горит не только подлесок, но и кроны деревьев. Это самый опасный вид лесных пожаров. Скорость распространения огня достигает от 5 до 10 километров в час.

- До стабилизации обстановки вводим в округе режим ЧС муниципального уровня. В тушении задействован большой объём сил и средств, - сообщил мэр Чунского района Николай Хрычов.

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