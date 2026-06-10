Гигантский триколор, «Байкальская ярмарка» и хоровод единства: как отметим День России в Иркутске 2026 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

День России в Иркутске 12 июня 2026 года отметим широко и душевно. На площади у Дворца спорта «Труд» развернется грандиозный концерт, споют больше сотни артистов, а гости смогут не только послушать песни, но и пуститься в пляс.

Афиша на День России в Иркутске 2026: программа праздника

В правительстве Иркутской области рассказали, что праздник начнется ровно в 11 утра. Главным номером программы «С тебя начинается Родина!» станет зрелищная акция: более 200 человек развернут на площади триколор. Длина флага - 50 метров!

И это только начало. Во время концерта на сцену поднимутся коллективы и солисты, профессионалы и любители из Иркутска, Ангарска, Слюдянки и даже творческий десант из гарнизона «Белая» (Усольский район). Прозвучат задушевные лирические и патриотические песни.

Изюминка праздника - Всероссийская акция «Хоровод единства». Ее затевают студенты Иркутского областного колледжа культуры, но в круг приглашают всех: и коренных иркутян, и гостей столицы Прибайкалья. Вместе станцуем бурятский ёхор, татарский, белорусский, чувашский и русский танцы.

А чтобы подкрепить силы, для вас - «Байкальская ярмарка» от «Комсомольской правды»! Зрителей праздника ждут дегустации продуктов местных производителей, конкурсы и подарки. Присоединяйтесь к нашему традиционному мероприятию - будем отмечать День России в Иркутске в 2026 году вместе!

Куда еще сходить в День России в Иркутске в 2026 году

12 июня в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва (в постоянной экспозиции) стартует квест «Певцы природы». Задания посвятят пейзажным работам великих мастеров - таких как Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Алексей Саврасов и не только.

13 июня - семейный выходной в Усадьбе В.П. Сукачёва. Здесь развернется традиционный «Фестиваль Дружбы» (организаторы - художественный музей и национальные центры Иркутска). Гостей ждут: концерты, мастер-классы, лекции, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, а на «десерт» - презентации национальной кухни.

Приходите, будет громко, весело и по-настоящему всенародно!

Погода на День России в Иркутске 12 июня 2026 года

Предварительный прогноз на праздничный день уже известен.

- Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, ветер 5−10 м/с, температура ночью +12…+14, днем +23…+25, - рассказали в Иркутском гидрометцентре.

Погода на День России в Иркутске в 2026 году будет по-летнему теплой, остается только надеяться, что дожди и грозы все же обойдут город стороной!

Ограничение продажи алкоголя в День России в Иркутске

Купить спиртное в праздничный будет нельзя: конкретно речь идет про площадь возле Дворца спорта «Труд» и в радиусе 100 метров вокруг. Ограничение продажи алкоголя в День России в Иркутске продлится с 10 до 17 часов.

- Под ограничения попадают все виды алкоголя, включая пиво и пивные напитки, - уточнили в региональном правительстве.

За нарушение поплатятся рублем. Штрафы внушительные: от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тысяч рублей - для юрлиц. Исключение только для кафе и ресторанов, где алкоголь продается по меню.

КСТАТИ

Клип, который объединил страну

Ко Дню России и Году единства народов России наши земляки приняли участие во всероссийском проекте. Композицию Игоря Матвиенко «За тебя, Родина-мать» хором исполнили коллективы со всей страны. Итоговый видеоролик можно будет найти 12 июня в интернете на разных платформах и увидеть в эфире телеканалов.

Иркутск в кадре представят детский фольклорный ансамбль «Кудесы»; ансамбль русской песни «Соловушки»; фолк-студия «ПервоЦвет» (Иркутский областной Дом народного творчества); ансамбли «Байкальские казаки» и «Славица»; солисты Елизавета Гросс и Евгений Агафонов.