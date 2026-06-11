В Большом Лугу при пожаре в жилом доме погиб ребенок Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В ночь на 11 июня в посёлке Большой Луг на улице Комсомольской загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:05. К моменту прибытия первого подразделения кровля горела по всей площади.

- В результате пожара погибли два человека, среди них один ребёнок. Ещё один человек пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области

Огонь локализовали в 02:15, полностью ликвидировали в 02:29. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области с 10 июня до конца месяца ограничили посещение лесов из-за жаркой и сухой погоды. Запрет действует при четвёртом и пятом классах пожарной опасности, за нарушение грозит штраф до 60 тысяч рублей. Подробности.