В Иркутской области ограничат посещение лесов до 30 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Иркутской области временно запретили заходить в лес и заезжать туда на транспорте. Ограничение ввели с 10 июня, и оно продлится до конца месяца.

Соответствующий документ подписал руководитель регионального министерства лесного комплекса Павел Кирдяпкин. Причиной стала жаркая и сухая погода, а также введённый ранее особый противопожарный режим.

Ограничения коснутся всех 37 лесничеств области. Въезд и пребывание граждан запрещены при четвёртом и пятом классах пожарной опасности, то есть при высоком и чрезвычайном уровнях риска.

Сейчас руководители лесничеств начали блокировать лесные дороги и устанавливать посты контроля. За нарушение запрета предусмотрены штрафы для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до двух миллионов рублей, сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Приангарье весной восстановили более 25 тысяч гектаров леса, что почти в четыре раза превысило плановые показатели. Всего в 2026 году в Иркутской области планируют восстановить 122,6 тысячи гектаров. Подробности.