В Иркутской области в 2026 году восстановят больше 122 тысяч гектаров леса

В питомниках посеяли семена на 3,1 гектара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приангарье завершили весенний лесокультурный сезон. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, лесовосстановление провели на площади больше 25 тысяч гектаров. Это, кстати, почти в четыре раза превышает плановый показатель. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

- Несмотря на непогоду, из-за которой работы начались позднее обычного в северных районах, мероприятия выполнены в соответствии с календарным планом, при этом на площади, больше планируемой, - прокомментировал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

По данным на 1 июня 2026 года, искусственное лесовосстановление провели на трех тысячах гектаров, комбинированное на 352 гектарах, еще 22,3 тысячи гектаров пришлось на естественное лесовосстановление.

На площади 341,6 гектара дополнили лесные культуры, а в питомниках посеяли семена на 3,1 гектара. При этом запас семян в регионе сформирован в объеме почти четырех тонн. Также провели уход за лесами на площади 2,6 тысячи гектаров. Всего в 2026 году в Иркутской области запланировали восстановить 122,6 тысячи гектаров леса.