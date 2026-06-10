«Абсолютно счастлива!»: сибирячка, у которой двое внуков, родила девятого ребенка

В свои 43 года Анастасия не только мама девятерых (!) детей, но и счастливая бабушка двоих внуков. Фото: предоставлено Анастасией Сергеевой

В столице Бурятии есть дом, где утро начинается не с будильника, а с управляемого хаоса. Топот детских ног, вопрос «Кто первый в душ?» и вечная дилемма «Что на завтрак?» - это ежедневная симфония Анастасии Сергеевой. В свои 43 года она не только мама девятерых (!) детей, но и счастливая бабушка двоих внуков. И если вы представляете себе уставшую и замотанную бытом женщину, то вы ошибаетесь. Эта история – о невероятной энергии, самоиронии и настоящем сибирском характере. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Осталась одна с четырьмя детьми

- Я из Улан-Удэ, - рассказывает о себе Анастасия. – Родилась в небольшой семье. Зато мои родители оба из многодетных: в семье отца было трое детей, а у мамы – шестеро!

В общей компании Анастасия познакомилась с молодым человеком, который был старше ее на пять лет. Романтика, свадьба – в 18 Анастасия уже качала на руках первенца, сына Николая. Жизнь закрутилась: появились еще три девчонки – Светлана, Алиса и Аня. Сейчас им 24, 23, 18 и 17 лет соответственно.

- Мы специально не планировали, так получилось, - смеется Анастасия. – Один, второй, а потом уже и не страшно! Старший сын, конечно, не горел желанием нянчиться с девчонками, но в трудную минуту всегда был на подхвате.

Жизнь большой семьи - это не только радость, но и серьезное испытание бытом и финансами. Фото: предоставлено Анастасией Сергеевой

Спустя 12 лет семейной жизни муж просто исчез из их мира, оставив сибирячку одну с четырьмя детьми.

- Конечно, было тяжело и страшно. Как поднять и воспитать всех детей? – признается Анастасия.

Выстоять помогли две опоры: надежное родительское плечо и тяжелый труд. Вот уже много лет сибирячка работает в торговле.

Переехали в большой дом

А потом судьба сделала новый виток. Рядом оказался мужчина, который все это время был в ее жизни, - друг семьи. Он стал для Анастасии надежной опорой после развода: помогал с детьми, решал бытовые проблемы.

Спустя 2,5 года они поженились и начали мечтать об общих детях. Так в их семье появились Яна (13 лет) и Катя (10 лет). Но у мужа Анастасии была заветная мечта о сыне. И, словно услышав его, судьба подарила супругам сразу троих мальчишек: Тимофея (5 лет), Сережу (3 года) и совсем маленького Женю, которому всего пять месяцев.

На вопрос о мечтах Анастасия отвечает без раздумий: хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Фото: предоставлено Анастасией Сергеевой

Жизнь большой семьи - это не только радость, но и серьезное испытание бытом и финансами.

- Раньше мы жили в обычной трехкомнатной квартире. Было тесновато, конечно. Утро всегда начиналось с графика: дочки, которым требовалось гораздо больше времени на сборы, выстраивались в очередь в ванную вместе с мальчишками.

Год назад Сергеевы переехали в дом площадью 100 квадратных метров.

- Теперь каждому хватает места! А еще у нас появился большой огород, где в этом году мы впервые засадили все, от картошки до перцев. Ждем сбора урожая, чтобы сделать вкусную консервацию. Это станет хорошим подспорьем!

Мечтают о десятом ребенке

Супруг Анастасии - военнослужащий и сейчас находится в зоне СВО. Старшие дети уже вступили во взрослую жизнь и живут отдельно. Николай - военнослужащий в Иркутске и участник СВО. Светлана работает кондитером, Алиса учится в педколледже, а Аня - выпускница школы. Средние девчонки – настоящая опора для сибирячки: сидят с малышами, пока мама готовит или работает, помогают с уроками младшим.

- Готовить приходится немного, но часто. Дети сейчас избирательные, каждому нужно свое блюдо. Супы варю в обычной трехлитровой кастрюле. Больших котлов у меня нет. А вот блины, пирожки приходится стряпать через день. Готовлю сразу на нескольких сковородках. Приготовишь таз пирожков – а вечеру их уже нет.

Главная статья расходов - это одежда и обувь, из которых дети вырастают с космической скоростью. Фото: предоставлено Анастасией Сергеевой

Главная статья расходов - это одежда и обувь, из которых дети вырастают с космической скоростью. Подготовка к 1 сентября - это целый марафон, который начинается еще весной. Главный лайфхак Анастасии – вылавливать акции и распродажи.

- У нас есть семейная традиция – обедать всем вместе. Это незыблемое правило. Никто не ест по углам, все собираются за одним столом.

На вопрос о мечтах Анастасия отвечает без раздумий: «Хочу, чтобы все были здоровы и счастливы. Больше ничего и не надо». И с улыбкой добавляет, что не исключает и рождение десятого ребенка.

- Чтобы округлить цифру, - смеется сибирячка.

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