«Потеряла сознание, начались судороги»: туристка впала в кому на Бали из-за возможного отравления вином

Для 50-летней Анны отдых на Бали обернулся тяжелейшим отравлением, комой и борьбой за жизнь. Фото: предоставлено Анной Отвагиной

Отпуск на Бали для многих – мечта. Солнце, море, отдых. Но для 50-летней Анны обернулся тяжелейшим отравлением, комой и борьбой за жизнь. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

КП-Иркутск удалось связаться с подругой пострадавшей.

Купили вино в придорожной лавке

- С Анной мы познакомились в Нячанге, где я живу уже последние 1,5 года, - рассказывает Анна Отвагина. – Анна из Сочи, но вместе со своим возлюбленным Игорем давно живет в Азии, кочуя между Вьетнамом и Таиландом. Мы тут все удаленщики – я, например, работаю в сфере SMM, подруга – риэлтор.

Как рассказывает Анна, 31 мая пара улетела с Бали, чтобы обновить визу. Уже на следующий день после прибытия на остров, 1 июня, они купили вино в придорожной лавке.

- Как позже рассказывал уже Игорь, да, лавка выглядела сомнительно, но сама марка вина была им знакома и популярна на острове. Это фабричное вино в бутылке с этикеткой. Игорь его не пробовал, пила только Анна. Она выпила пару бокалов.

Уже ночью, по словам Анны, у женщины началась тошнота, а настоящий ужас начался утром.

- У подруги началась светобоязнь и дикая тошнота. Игорь повез ее в больницу, но по дороге Анна потеряла сознание прямо в машине, начались судороги, - рассказывает Анна.

Спасают всем миром

В клинике Анну подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, начали интенсивную терапию и провели экстренное обследование. По результатам анализов, врачи пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной случившегося стало тяжелое отравление метанолом.

- В документах из клиники указано: «Метаболический ацидоз, интоксикация метанолом, шок». Была проведена процедура по очистке крови, но в сознание Анна так и не пришла, дышать самостоятельно не может.

По словам Анны, сейчас Анна находится в частной клинике, и счета за лечение приходят астрономические. Счет за лечение на сегодняшний день составляет почти 2,5 миллиона рублей. И с каждым днем эта сумма только растет. Попытки перевезти Анну в более дешевое государственное учреждение пока не увенчались успехом – якобы мест нет.

- Из близких родственников у Анны только 75-летняя мама, которая написала доверенность на Игоря. Он неотлучно находится рядом с ней на Бали. Тем временем, мы, друзья, объединились для сбора средств: создали чат, координируем помощь и уже отправили в больницу около 150 тысяч рублей. Нас около 30 человек в группе.

По словам Анны, к спасению туристки подключился специалист с уникальным опытом: в прошлом году он вел другого россиянина, который скончался после отравления этим же напитком.

- Анну необходимо вывозить в Россию. На транспортировку потребуется до 2 миллионов рублей. Помощи от консульства или МИД пока нет, но запросы направлены. Надеемся, что нам удастся помочь Анне!

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