Обмотал ноги и повесил замок: жительница Иркутской области всю ночь просидела с другом на цепях, в которые их заковал ее отец

Суд признал мужчину виновным по двум статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Усть-Ордынский суд вынес приговор местному жителю, который избил знакомого дочери, а потом на всю ночь приковал цепью ноги девушки и ее друга. Жестокая история произошла еще в июле прошлого года.

«В июле прошлого года в вечернее время между подсудимым и знакомым его дочери произошел конфликт», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области, с чего началось такое зверство по отношению к людям.

В ходе ссоры мужчина сильно избил гостя. Врачи позже оценили вред здоровью как средней тяжести: он не опасен для жизни, но потерпевший вынужден был лечиться больше трех недель. Но на этом иркутянин не остановился. Как сказано в материалах дела, он обмотал ноги своей дочери и ее знакомого цепью и зафиксировал их навесными замками. В таком связанном состоянии они пробыли до утра следующего дня.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям - умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное лишение свободы. Наказание - один год принудительных работ. При этом 10% от зарплаты осужденного будут удерживать в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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