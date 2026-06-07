Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2026 10:30

Обмотал ноги и повесил замок: жительница Иркутской области всю ночь просидела с другом на цепях, в которые их заковал ее отец

Житель Иркутской области избил знакомого дочери и заковал их цепью на всю ночь
Василина ИКОННИКОВА
Суд признал мужчину виновным по двум статьям

Суд признал мужчину виновным по двум статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Усть-Ордынский суд вынес приговор местному жителю, который избил знакомого дочери, а потом на всю ночь приковал цепью ноги девушки и ее друга. Жестокая история произошла еще в июле прошлого года.

«В июле прошлого года в вечернее время между подсудимым и знакомым его дочери произошел конфликт», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области, с чего началось такое зверство по отношению к людям.

В ходе ссоры мужчина сильно избил гостя. Врачи позже оценили вред здоровью как средней тяжести: он не опасен для жизни, но потерпевший вынужден был лечиться больше трех недель. Но на этом иркутянин не остановился. Как сказано в материалах дела, он обмотал ноги своей дочери и ее знакомого цепью и зафиксировал их навесными замками. В таком связанном состоянии они пробыли до утра следующего дня.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям - умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и незаконное лишение свободы. Наказание - один год принудительных работ. При этом 10% от зарплаты осужденного будут удерживать в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отвечала на вопросы с полными страха глазами: в Братске сотрудница банка распознала жертву мошенников и помогла пенсионерке сохранить три миллиона рублей