Отвечала на вопросы с полными страха глазами: в Братске сотрудница банка распознала жертву мошенников и помогла пенсионерке сохранить три миллиона рублей

Заместитель начальника полиции города вручила благодарственное письмо представителю банка Фото: МВД Иркутской области

Кредиты, долги и полный ноль на банковском счету. С этим едва не столкнулась 68-летняя жительница Братска. История проста: женщине позвонили мошенники, и она уже готова была отдать им все, что накопила. Но вовремя вмешалась Лариса Бендич – сотрудница банка, в который пришла пенсионерка.

Лжесотрудники спецслужб запугали пенсионерку уголовной ответственностью за финансирование запрещенных организаций и убедили перевести все сбережения на «безопасные счета». Общение шло несколько дней: за это время женщина успела изрядно перепугаться, что не могла поделиться происходящим с родными.

Руководитель офиса банка Лариса Бендич рассказала, что клиентка досрочно закрыла вклад в приложении, потеряв проценты, и пришла снимать наличные. У женщины тряслись руки, она не могла внятно объяснить, зачем ей нужна крупная сумма.

«Говорила что деньги нужны на лечение зубов, но не смогла назвать ни сумму на лечение ни клинику. При разговоре с менеджером и руководителем путалась в данных. И обратилась в итоге не к своему персональному менеджеру, а просто на линию», - рассказали «КП»-Иркутск» в пресс-службе МВД региона.

Работники банка уговорили женину повременить с операцией, а затем подключили следователя и службу безопасности. Специалистам удалось вывести пенсионерку из-под влияния мошенников.

Заместитель начальника МУ МВД России «Братское» вручила благодарственное письмо представителю банка, который помог спасти деньги.

В прошлом году сотрудники банка пресекли несколько дистанционных преступлений и сохранили на счетах горожан 15 миллионов рублей, а в этом году вместе с правоохранителями предотвратили хищения почти на четыре миллиона. Однако аферисты не дремлют: с начала года более 200 братчан уже перевели им порядка 75 миллионов рублей. Полицейские призывают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки.

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