Мошенники могут обманывать жителей Иркутска по схеме с праздничными выплатами. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня России аферисты начали массовую рассылку ложных сообщений о «государственных выплатах». NEWS.ru предупреждает, что перед праздниками преступники становятся активнее и давят на положительные эмоции людей, которые теряют бдительность.

- Жертве в мессенджер или на почту приходит сообщение о выплате в честь праздника, внутри ссылка на поддельный сайт. Выглядит он как портал «Госуслуги» или «Единый центр выплат», которого в реальности не существует. Человек вводит данные карты и теряет деньги, - пишут журналисты.

Преступники чаще всего представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, «Госуслуг», банков и социальных служб. В полиции напоминают, что настоящие ведомства никогда не рассылают сообщения о выплатах через мессенджеры и не требуют вводить личные данные по ссылкам. Будьте внимательны и не ведитесь на праздничные уловки.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что охранник раскрыл преступление и уберег сибирячку от потери 400 тысяч. Читайте подробности.