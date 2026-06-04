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Общество4 июня 2026 3:56

«Сильно нервничала, не выпускала из рук телефон»: охранник раскрыл преступление и уберег сибирячку от потери 400 тысячвидео

В Иркутске охранник и участковый спасли женщину от перевода 400 тысяч мошенникам
Татьяна ИВАНОВА
Сибирячка сначала не поверила участковому, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не сдался.

Сибирячка сначала не поверила участковому, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не сдался.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

67-летняя жительница Иркутска едва не лишилась всех сбережений, но ее вовремя остановили. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 20 мая ей начали звонить лжесотрудники банка и по стандартной схеме убеждали срочно перевести деньги на «безопасные счета».

В Иркутске женщину спасли от мошенников.

Сибирячка поддалась на уговоры и отправилась к банкомату в продуктовом магазине возле остановки «Лисиха». Там она сильно нервничала, суетилась и не выпускала телефон из рук. На это обратил внимание начальник службы безопасности магазина Александр Фомин. Он сразу заподозрил неладное и позвонил в полицию.

- На место быстро приехал участковый. Пенсионерка сначала не поверила даже ему, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не отступил. Он отвез женщину домой и терпеливо, настойчиво объяснил ей все схемы телефонных мошенников, показал видео с историями реальных жертв, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней женщина сама пришла в отдел, чтобы поблагодарить спасителей.

- Если бы не вы, я бы лишилась всех своих сбережений. Вы настоящие люди с большим сердцем, - сказала она.

Обоих мужчин поощрили за бдительность и профессионализм. 400 тысяч рублей остались на счету сибирячки.

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