Сибирячка сначала не поверила участковому, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не сдался. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

67-летняя жительница Иркутска едва не лишилась всех сбережений, но ее вовремя остановили. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 20 мая ей начали звонить лжесотрудники банка и по стандартной схеме убеждали срочно перевести деньги на «безопасные счета».

В Иркутске женщину спасли от мошенников.

Сибирячка поддалась на уговоры и отправилась к банкомату в продуктовом магазине возле остановки «Лисиха». Там она сильно нервничала, суетилась и не выпускала телефон из рук. На это обратил внимание начальник службы безопасности магазина Александр Фомин. Он сразу заподозрил неладное и позвонил в полицию.

- На место быстро приехал участковый. Пенсионерка сначала не поверила даже ему, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не отступил. Он отвез женщину домой и терпеливо, настойчиво объяснил ей все схемы телефонных мошенников, показал видео с историями реальных жертв, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Через несколько дней женщина сама пришла в отдел, чтобы поблагодарить спасителей.

- Если бы не вы, я бы лишилась всех своих сбережений. Вы настоящие люди с большим сердцем, - сказала она.

Обоих мужчин поощрили за бдительность и профессионализм. 400 тысяч рублей остались на счету сибирячки.

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