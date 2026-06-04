Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
67-летняя жительница Иркутска едва не лишилась всех сбережений, но ее вовремя остановили. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, 20 мая ей начали звонить лжесотрудники банка и по стандартной схеме убеждали срочно перевести деньги на «безопасные счета».
Сибирячка поддалась на уговоры и отправилась к банкомату в продуктовом магазине возле остановки «Лисиха». Там она сильно нервничала, суетилась и не выпускала телефон из рук. На это обратил внимание начальник службы безопасности магазина Александр Фомин. Он сразу заподозрил неладное и позвонил в полицию.
- На место быстро приехал участковый. Пенсионерка сначала не поверила даже ему, настолько сильно ее запугали аферисты. Но полицейский не отступил. Он отвез женщину домой и терпеливо, настойчиво объяснил ей все схемы телефонных мошенников, показал видео с историями реальных жертв, - рассказывают в пресс-службе ведомства.
Через несколько дней женщина сама пришла в отдел, чтобы поблагодарить спасителей.
- Если бы не вы, я бы лишилась всех своих сбережений. Вы настоящие люди с большим сердцем, - сказала она.
Обоих мужчин поощрили за бдительность и профессионализм. 400 тысяч рублей остались на счету сибирячки.
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